Контроль над Роботиным и Новопрокоповкой, прохождение основной линии обороны врага открывают путь в Токмак. Колонка Сергея Згурца

Успех ВСУ по направлению к Роботиному

Сегодня 22 августа Генштаб ВСУ сообщил, что наши военные имели успех в направлении Роботиного Запорожской области. Кстати, несколько часов назад бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовали видео эвакуации гражданских на БМП Bradley из села Роботино.

Бойцы сообщили, что через два месяца ожесточенных боев они смогли прорвать линию обороны противника. Думаю, что речь идет о продвижении наших войск в самом Роботином, а также между Роботиным и Вербовым. Оккупанты писали, что они оставили не только пол части Роботиного, но и несколько опорных пунктов в районе соседнего Вербового. Можно предположить, что сейчас ВСУ контролируют северную и центральную часть села. Не могу сказать, что мы полностью освободили село, потому что где-то в 15:00 наши военные сообщали, что на южных окраинах Роботиного еще находятся подразделения россиян . Так что надо поработать над полной зачисткой села. Также наши части, в частности бригады Нацгвардии, давят на врага в зоне трассы в направлении Новопокровки, это к востоку от Роботиного. И зона давления на противника расширяется. Напомню, что враг сюда перебрасывал достаточно значительные силы и ресурсы на содержание всей этой линии, которая сейчас идет по участку Копани - Роботино - Вербовое.







Вражеские резервы здесь активно уничтожались. Противник понес существенные потери, но, к сожалению, пока нельзя сказать, что эта российская оборона на грани краха. Захватчики совершили тактическое отступление, избежав оцепления и полного уничтожения. Сейчас враг пытается закрепиться за деревней. Не исключено, что он готовится к контрнаступательным действиям. Тем не менее, наша артиллерия очень активно работает по базе линий обеспечения врага, которые расположены в Новопрокоповке и дальше к югу от Роботиного.

Основная линия обороны противника – это большая линия, которая укреплена фортификационными сооружениями и начинается за Новопрокоповкой. Можно ожидать, что и дальше наша артиллерия будет действовать вокруг этих укрепленных линий, чтобы существенно упростить продвижение наших бригад.

Можно говорить о том, что контроль над Роботиным, а затем над Новопрокоповкой также проход основной линии обороны врага открывают путь к Токмаку. Это крайне важный логистический хаб, который враг удерживаемый круговой обороной. Следует помнить, что до Токмака еще 19 км тяжелого наступления. Есть еще одна деталь, что под Роботиным боевое горнило проходит почти вся зарубежная техника, получаемая ВСУ. Помним, что сначала это была 47 бригада из Leopard и Bradley, а сейчас там уже действует и 82 с британскими танками Challenger, немецкими БМП Marder и американскими БТР Stryker.

Шведские БМП CV 90

Президент Украины несколько дней назад посетил Швецию и заявил, что Украина будет производить БМП CV 90. Об этом проекте было известно и раньше. В июне говорилось, что Украина готова заказать или изготовить вместе со шведскими компаниями тысячу этих БМП.

Николай Саламаха, военный эксперт, подполковник запаса ВСУ, отметил, что БМП CV 90 – это тяжелая БМП, разрабатывавшаяся в Британии в период с 1984 по 1993 год. Заказчиком была Швеция, а позже эти БМП закупили еще несколько стран. В основном это были страны Скандинавии и Эстонии. А Украине они поступили в рамках материально-технической помощи. Это мощная боевая машина пехоты. Основой БМП CV 90 является броневая защита, разнесенная стальная броня. Для усиления броневой защиты дополнительно используется керамическая броня, цепляющаяся на основную броню. Эта БМП проектировалась именно с использованием дополнительного модульного бронирования, которое можно дополнительно использовать для защиты. В базовом варианте лобовая проекция CV90 защищена от 30 мм советской пушки, а также от 25 мм пушки американского производства. Борта и корма защищены против калибра 12,7 мм и 14,5 мм, это советский калибр. С использованием дополнительного бронирования защита выросла до 30 мм. То есть с расстояния более 1 км броневая защита CV 90 версии 3-го поколения выдерживает 30 мм бронебойные снаряды советских калибров.

Подполковник запаса ВСУ рассказал, что Советский союз давно использовал копию немецкой многослойной брони, взятой из Leopard 2-А4. Это так называемые модули специального бронирования в лобной части танка Т-72Б и дальше. То есть, ничего нового эта машина не представляет для россиян. А технологически достичь результатов, которые достигли одно время британцы, начиная с 1993 года и выпустив около 1170 машин в 4-х версиях, очень трудно. А сейчас речь идет о том, что британцы готовы выпускать в кооперации с кем-то 4-ю серию. И это одна из лучших БМП в мире. Если Украина в кооперации со шведами будет выпускать БМП CV90 хотя бы 3-й версии, это будет для нас серьезным шагом вперед в вооружении ВСУ, именно БМП тяжелого класса. Там очень мощная система управления огнем и туда можно устанавливать сразу пушки трех калибров. Для всех этих типов орудий есть обломочные снаряды, бронебойные снаряды, а также снаряды с подрывом на траектории.

Удары по местам базирования российской стратегической авиации

А теперь движемся с земли к небу, откуда с помощью наших дронов уже несколько дней подряд осуществляются атаки российских баз и аэродромов, где базируются вражеские бомбардировщики Ту-22М3. В результате атак 19 и 21 августа по аэропортам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Еще два самолета повреждены. Эти данные были доложены со ссылкой на источники в украинской разведке.

Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, считает, что уничтожение самолетов стратегической авиации имеет два важных фактора. Первое – психологический удар, то есть нанесенный удар по советской ядерной триаде. Именно советское, потому что за все время своего существования Россия не создала ни одного нового стратегического самолета. Все предпринимаемые попытки - модернизация в попытке догнать время. Второе – это стратегический удар. Понимаем, что с начала холодов РФ постарается разрушить наши энергетические объекты, поэтому нужно как можно дальше оттеснить стратегическую авиацию врага. Таким образом, увеличив время подлета, поможет нам лучше реагировать на опасность. Также это придаст дополнительную нагрузку для эксплуатационной способности самолетов противника. Кроме того, у советских самолетов Ту-22М3 ресурса почти не осталось. Соответственно, последствия подобных атак по враждебным объектам колоссальны.

Храпчинский добавил, что аэропорт "Шайковка" расположен на расстоянии около 230 км, а "Энгельс" - где-то 550 км, авиабаза "Сольцы" более 700 км. Становится понятным, что авиабаза "Оленья" (место расположения за Полярным кругом на Кольском полуострове) – не так уж далеко. Попытки россиян, как прежде, переносить свою стратегическую авиацию как можно дальше на сегодняшний день может не сработать.

Эксперт по авиации отметил, что наименьшей проблемой для Украины в овладении F-16 являются пилоты и техники. Соответствующую инфраструктуру у нас есть, но нужно усиливать безопасность. То есть базы, где будут размещены эти самолеты, необходимо защищать системами ПВО. Известно, что Украина сможет использовать F-16 на своей территории, потому что западное вооружение мы получаем при использовании на украинской территории. То, что нам достаточно для освобождения оккупированных территорий. А то, что мы сами производим, тем можем наносить удары, которые недавно были выполнены по местам базирования российской стратегической авиации.