Об этом заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Но психологически это для нас определенная проблема. На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но и еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которым у нас усложнена логистика. Это (Метьолкино – Ред. ) был такой люфт для маневров, чтобы наши ребята не попали в окружение на "Азоте", на "промке" Северодонецка", - отметил Власенко.

20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что украинские военные не контролируют Метелкино вблизи Северодонецка.

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