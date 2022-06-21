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Главная война с Россией Контроль над Метелкиным в Луганской области не даст россиянам тактического преимущества, — председатель Северодонецкой районной военной администрации

Контроль над Метелкиным в Луганской области не даст россиянам тактического преимущества, — председатель Северодонецкой районной военной администрации

21 июня, 2022 вторник
00:08
война с Россией

Контроль над поселком Метелкино в Луганской области не создаст для российских сил тактического превосходства, поэтому особо не повлияет на ход битвы за Северодонецк

Об этом заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Но психологически это для нас определенная проблема. На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но и еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которым у нас усложнена логистика. Это (Метьолкино – Ред. ) был такой люфт для маневров, чтобы наши ребята не попали в окружение на "Азоте", на "промке" Северодонецка", - отметил Власенко.

  • 20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что украинские военные не контролируют Метелкино вблизи Северодонецка.

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