Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Кроме героических действий наших военных и руководства ВСУ, успешному контрнаступлению украинской армии в Харьковской области предшествовала операция по дезинформации россиян. Было проведено несколько дезинформационных операций, чтобы убедить врага в том, что направление удара будет другим. Наше военное руководство смогло убедить россиян, что основное наступление будет на Юге Украины. К этой операции был привлечен и президент Украины", – пояснил Ступак.

Эксперт отметил, что российское военно-политическое руководство оказалось не готово к таким маневрам ВСУ.

"Эта операция позволила сосредоточить внимание и силы противника на Юге Украины. Мы же начали наступление одновременно на Херсонщине и Харьковщине, что позволило быстро продвигаться украинской армии. Россияне были не готовы к таким действиям ВСУ и не смогли подготовиться к обороне", - добавил он.

Украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля



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