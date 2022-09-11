Контрнаступлению ВСУ на Харьковщине предшествовала отличная спецоперация Генштаба по дезинформации россиян, - военный эксперт Ступак
Военный эксперт Иван Ступак считает, что одним из главных факторов успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области стала отличная спецоперация Генштаба по дезинформации противника
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Кроме героических действий наших военных и руководства ВСУ, успешному контрнаступлению украинской армии в Харьковской области предшествовала операция по дезинформации россиян. Было проведено несколько дезинформационных операций, чтобы убедить врага в том, что направление удара будет другим. Наше военное руководство смогло убедить россиян, что основное наступление будет на Юге Украины. К этой операции был привлечен и президент Украины", – пояснил Ступак.
Эксперт отметил, что российское военно-политическое руководство оказалось не готово к таким маневрам ВСУ.
"Эта операция позволила сосредоточить внимание и силы противника на Юге Украины. Мы же начали наступление одновременно на Херсонщине и Харьковщине, что позволило быстро продвигаться украинской армии. Россияне были не готовы к таким действиям ВСУ и не смогли подготовиться к обороне", - добавил он.
- Украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля
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