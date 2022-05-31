Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Ситуация в ближайшие дни не будет сильно меняться. Сейчас мы находимся на так называемой второй фазе войны, это оппозиционная война. Поэтому линия фронта следующие несколько дней точно не изменится", - сказал он.



Также советник министра МВД подчеркнул, что изменений обязательно следует ожидать, в частности, когда прибудет новое вооружение.



"Прежде всего, когда мы получим тяжелое вооружение дальнего радиуса действия, тогда мы сможем ощутимо для российских войск показать, что такое контрнаступление по всем позициям", - сказал Смирнов.

