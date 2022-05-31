Контрнаступления ВСУ в горячих точках в ближайшие дни не будет, – советник министра МВД
Советник министра МВД Ростислав Смирнов убежден, что в ближайшие дни не стоит ожидать контрнаступления украинских сил в самых горячих точках. Однако оно обязательно будет, как только наши воины получат вооружение от международных партнеров
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Ситуация в ближайшие дни не будет сильно меняться. Сейчас мы находимся на так называемой второй фазе войны, это оппозиционная война. Поэтому линия фронта следующие несколько дней точно не изменится", - сказал он.
Также советник министра МВД подчеркнул, что изменений обязательно следует ожидать, в частности, когда прибудет новое вооружение.
"Прежде всего, когда мы получим тяжелое вооружение дальнего радиуса действия, тогда мы сможем ощутимо для российских войск показать, что такое контрнаступление по всем позициям", - сказал Смирнов.
- Военный эксперт Сергей Згурец убежден, Херсонщина будет освобождена ВСУ, а американские РСЗО предпочтут российскую армию. В частности, Вооруженные силы Украине смогут эффективнее проводить контрнаступательные действия после поставки американских РСЗО MLRS и Himars.
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