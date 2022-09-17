Контрнаступление языка: как украинский отвоевывает свое

С началом полномасштабного вторжения о своей принципиальной приверженности украинскому языку заявило немало украинских звезд шоубиза и лидеров мнений. С одной стороны, это сделали певцы, влиятельные среди самого молодого поколения, вроде Владимира Дантеса или Анны Тринчер. А с другой — на украинский демонстративно перешел блогер-миллионник, родившийся и выросший в Мариуполе, который до сих пор был русскоязычным и даже подозревался в симпатиях к "русскому миру" – Алексей Дурнев.

Если до недавнего времени он публиковал видео на ютюбе на русском, то сейчас изменил и контент, и язык роликов. А на своей странице в Инстаграмме Дурнев призвал всех русскоговорящих переходить на украинский язык в быту. "Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу-понемногу уйдет. Ошибок будет все меньше, вам будет все комфортнее" - написал он.

Миграция в украинский затронула не только сплошь русскоязычных: двуязычные украинцы декларируют, что становятся исключительно украиноязычными. Например, актриса, общественная активистка и звезда "Телевидения Торонто" Ярослава Кравченко, которая заявила, что прекращает использовать русский вообще, даже в общении с друзьями.

А теперь внимание: очень важна тенденция не только использования украинского языка людьми, которые раньше были тотально русскоязычными, но и полная украинизация до сих пор двуязычных.

Ведь, как утверждает доктор филологических наук Лариса Масенко, ситуация массового двуязычия, присущая Украине, обычно складывается в колониальной стране, когда все покоренное сообщество должно овладеть, кроме своего языка, языком колонизатора. Если второй язык постепенно перенимает все родные функции, то последнему угрожает исчезновение.

И такая угроза исчезновения реально висела над украинским языком не только в советское время, но и во времена независимости.

Однако, чтобы вы полнее понимали всю картину, начнем с этой карты, на которой отражены результаты переписей носителей языка в Российской империи в 1897 году и в Австро-Венгрии в 1910 году.

Украинский язык здесь полностью доминирует по всей территории Украины, в том числе на востоке и юге. 80% украиноязычных в Харьковской области – это очень убедительный показатель.

Теперь посмотрите на другую карту, где сравнивается распространение украинского и русского языков в Украине в показателях 1989 года к показателям 2001 года. Ситуация за каких-то 90 лет изменилась радикально: южная и восточная Украина к концу восьмидесятых стали преимущественно русскоязычными, и к миллениуму ситуация не сильно изменилась.

Интересно, что в течение девяностых и до середины нулевых годов в Украине наблюдалась странная, на первый взгляд, ситуация с двуязычием, зафиксированная социологом Наталией Паниной в основательном мониторинговом исследовании.

Доля тех, кто считал русский язык родным и разговаривал преимущественно на русском, составляла около трети населения. А вот среди наших соотечественников, которые родным называли украинский, только половина общалась преимущественно на украинском, а еще половина была двуязычной. И эта тенденция начала очень медленно меняться только в середине нулевых.

Но еще ужаснее была ситуация в отношении украинцев к статусу русского языка. Сейчас это сложно представить, но до середины нулевых около половины опрошенных украинцев считали необходимым придать русскому языку статус официального в Украине.

Так что наступление русского языка в Украине изрядно прошлось по мозгам наших граждан: у большинства украинцев не было осознания угрозы от его фактического доминирования. Да и откуда ему взяться бы, если публичное пространство в Украине в то время было преимущественно русскоязычным. Если в системе образования украинский язык постепенно отвоевывал свои позиции, искаженные советской русификацией, то на телевидении и радио откровенно доминировал русский язык.

Из этой таблицы четко видно, насколько русскими были украинское радио и телевидение еще в начале 2010-х. Во времена Януковича русский мир доминировал в украинском пространстве, фактически продолжая культурную и медийную колонизацию Украины.

И изменилась ситуация только после Революции Достоинства. Директор социологической службы "Рейтинг" Алексей Антипович объясняет, что в 2014 году изменилась структура населения Украины: "Чисто арифметически: минус два миллиона избирателей, живших в Крыму, минус три миллиона на оккупированной части Донбасса, – ведь это в основном были русскоязычные люди, которые поддерживали русский язык", – говорит он и продолжает: "Украинские власти – в том числе реагируя на общественный запрос – приняли ряд законов о поддержке украинского языка. Украинский стал языком образования, рекламы, печатной прессы, сферы обслуживания – по крайней мере формально. Языковые квоты были установлены на телевидении и радио"

И эти меры дали заметный результат. А усилило его полномасштабное вторжение армии насильников и мародеров, показавшее настоящее зверское лицо русского мира. С одной стороны, украинцы убедились, что терпеть российское – это приглашать оккупантов в свой дом. А с другой – не стоит недооценивать и влияние лидеров мнений: показательный переход на украинский среди звезд разного рода подталкивает к этому решению и незвездных украинцев.

И эти изменения особенно легко заметить в цифрах мониторингового исследования группы Рейтинг. Доля украинских граждан, принципиально общающихся на русском в быту, сейчас как никогда снизилась. Если в конце 2021 г. таких было 27%, то по последним данным их всего 13%.

Социологи свидетельствуют: "19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или более частое использование украинского языка. Всего с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить по-украински, из них 24% - постоянно, 17% - чаще".

То есть здесь речь не идет о нескольких процентах. Цифры действительно впечатляют. Но вспомним еще одну цифру – в 2005 году почти 49% украинцев считали, что русскому языку нужно предоставить статус официального. А вот свежий опрос показал, что только 3% наших граждан считают, что русскому следует предоставить статус второго государственного, и еще 10% – официального в отдельных регионах. Вот такой тотальный разгром русского мира…

Кстати, Владимир Зеленский в недавнем интервью нидерландскому изданию сделал такое бескомпромиссное заявление: "это правда, что многие перешли на украинский язык именно потому, что есть ненависть к тому, что сделали российские войска".

А как вы считаете – сыграло ли российское вторжение ключевую роль в такой ощутимой украинизации нашего языкового поля, есть ли этому и другие причины? И если да – то какие? Пишите в комментариях и сравните ваши впечатления с другими читателями Еспресо!