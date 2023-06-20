Контрнаступление ВСУ, вступление в НАТО и переговоры в Китае по Украине: Кулеба встретился с Блинкеном в Лондоне
Глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лондоне обсудил укрепление контрнаступательных возможностей Украины, саммит НАТО в Вильнюсе и поддержку украинской формулы мира
Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.
"В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку", - написал министр.
Глава МИД уточнил, что в ходе встречи обсуждались следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины, подготовка к практическим результатам Вильнюсского саммита по перспективе членства нашей страны в НАТО и росту глобальной поддержки Формулы мира.
Как проинформировал представитель внешнеполитического ведомства США Мэтт Миллер, Блинкен проинформировал Кулебу о своих встречах в Пекине и переговорах с китайскими официальными лицами, которые касались вторжения России в Украину, сообщает CNN.
В ходе встречи с Кулебой Блинкен "подчеркнул поддержку США экономического восстановления Украины и важность продолжения тесного сотрудничества через Межведомственную платформу координации доноров", добавил Миллер.
22-21 июня в Лондоне состоится международная конференция по восстановлению Украины, которая определит первоочередные, среднесрочные и перспективные задачи послевоенного восстановления и модернизации страны.
- Напомним, в Великобритании был разработан законопроект о сохранении санкций против России к выплате Украине репараций, необходимых для послевоенного восстановления.
- Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула , что залогом привлечения инвестиций для восстановления Украины являются реформы.
- 20 июня Энтони Блинкен сообщил , что завтра объявит о новом пакете помощи Украине.
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