Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.

"В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку", - написал министр.

Глава МИД уточнил, что в ходе встречи обсуждались следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины, подготовка к практическим результатам Вильнюсского саммита по перспективе членства нашей страны в НАТО и росту глобальной поддержки Формулы мира.

Как проинформировал представитель внешнеполитического ведомства США Мэтт Миллер, Блинкен проинформировал Кулебу о своих встречах в Пекине и переговорах с китайскими официальными лицами, которые касались вторжения России в Украину, сообщает CNN.

В ходе встречи с Кулебой Блинкен "подчеркнул поддержку США экономического восстановления Украины и важность продолжения тесного сотрудничества через Межведомственную платформу координации доноров", добавил Миллер.

22-21 июня в Лондоне состоится международная конференция по восстановлению Украины, которая определит первоочередные, среднесрочные и перспективные задачи послевоенного восстановления и модернизации страны.