Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Мы говорим о том, что в случае поступления обещанной военной помощи из США и других стран в ближайшее время с началом весны мы можем говорить о проведении активных наступательных действий", - подчеркнул он.

Сергей Згурец отметил, что россияне тоже пытаются увеличить количество личного состава на всех линиях фронта, что затрудняет продвижение наших войск. Он добавил, что в любом случае и Украина, и РФ стремятся подготовить как можно больше резервов в зависимости от того, какие возможности у них есть.

18 января стало известно, что США готовят один из самых больших пакетов военной помощи Украине.

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