Контрнаступление ВСУ возможно весной в случае получения в ближайшее время военной помощи от США, - Згурец
С началом весны Украина может пойти в контрнаступление в случае получения военной помощи от США, но РФ пытается нарастить присутствие на фронте
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"Мы говорим о том, что в случае поступления обещанной военной помощи из США и других стран в ближайшее время с началом весны мы можем говорить о проведении активных наступательных действий", - подчеркнул он.
Сергей Згурец отметил, что россияне тоже пытаются увеличить количество личного состава на всех линиях фронта, что затрудняет продвижение наших войск. Он добавил, что в любом случае и Украина, и РФ стремятся подготовить как можно больше резервов в зависимости от того, какие возможности у них есть.
- 18 января стало известно, что США готовят один из самых больших пакетов военной помощи Украине.
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