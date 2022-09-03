Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что с 29 августа 2022 года ВСУ возобновили наступательные действия на Юге Украины. Одним из элементов этого наступления является постоянное продвижение на широком фронте к западу от реки Днепр, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

В разведке Великобритании отмечают, что операция имеет ограниченные непосредственные цели, но украинские силы, вероятно, достигли определенной тактической неожиданности, воспользовавшись плохим материально-техническим обеспечением, администрированием и руководством в российских вооруженных силах.

"Поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и на Харьковском направлении, для российского командования ключевым в ближайшие дни будет решение, куда направить оперативный резерв, который удастся создать", - пришли к выводу в британской разведке.

3 сентября Институт изучения войны сообщил, что россияне создают ложные информационные нарративы , чтобы убедить, что контрнаступление ВСУ на Юге Украины потерпело неудачу.

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