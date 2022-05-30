Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы РФ. Россияне пытаются отрезать украинские войска к северу от Бахмута, - ISW
Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции и может помешать России продвигаться по территории Украины, а также усложнит контроль над оккупированными территориями
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Кроме того, российские войска продолжают попытки полностью взять под контроль Северодонецк. Украинские войска провели ограниченное контрнаступление и вытеснили российскую группировку из Тошковки, что может помешать российским операциям в окрестностях Попасной.
Российские войска продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения к Славянску. Оккупанты продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута.
Российские войска продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи северо-восточнее Бахмута, и, похоже, вряд ли будут пытаться непосредственно атаковать город.
Вокруг Донецка захватчики продолжали безуспешные штурмы Авдеевки.
- Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и 67 кафиров на Юге.
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