Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы РФ. Россияне пытаются отрезать украинские войска к северу от Бахмута, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Кроме того, российские войска продолжают попытки полностью взять под контроль Северодонецк. Украинские войска провели ограниченное контрнаступление и вытеснили российскую группировку из Тошковки, что может помешать российским операциям в окрестностях Попасной.

Российские войска продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения к Славянску. Оккупанты продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута.

Российские войска продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи северо-восточнее Бахмута, и, похоже, вряд ли будут пытаться непосредственно атаковать город.

Вокруг Донецка захватчики продолжали безуспешные штурмы Авдеевки.

Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и 67 кафиров на Юге.

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