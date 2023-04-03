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Главная война с Россией Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Эксклюзив

Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец

3 апреля, 2023 понедельник
09:48
война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что полноценное контрнаступление ВСУ начнется в конце весны, а сейчас ведутся контрнаступательные действия на отдельных направлениях

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы действительно прилагаем усилия для подготовки контрнаступательных действий. Сейчас проходят сложные мероприятия, связанные с получением техники, подготовка личного состава, обеспечение боеприпасами, продолжается разработка операции. Если наши партнеры будут осуществлять выполнение своих обязательств вовремя, то контрнаступление может начаться в конце второго – начале третьего квартала", - отметил Згурец.

По словам эксперта, на отдельных направлениях фронта уже продолжаются контрнаступательные действия со стороны Вооруженных Сил Украины.

"Эти временные рамки для наступательной кампании наиболее рациональны. Хотя уже на отдельных направлениях ведутся контрнаступательные действия ВСУ. На некоторых направлениях дальнобойные системы прореживают оборону противника, и это является компонентом подготовки наших Вооруженных Сил к проведению наступательных операций", - добавил Згурец.

  • Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что у Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной этого года, поскольку российские ресурсы исчерпываются, а украинские военные получают помощь от западных партнеров.
  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил , что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".






 

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