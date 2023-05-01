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Контрнаступление ВСУ: самыми важными будут первые 24 часа, – западные эксперты

1 мая, 2023 понедельник
12:22
Новости

Планируемое контрнаступление Украины активно обсуждается в зарубежных СМИ. Эксперты сравнивают украинскую операцию с высадкой союзников в Нормандии, открывшей второй фронт во Второй мировой войне

CNN анализирует особенности операции, распределение сил и спутниковые снимки российской системы обороны, которую они строили около шести месяцев.

На нескольких последних спутниковых снимках, предоставленных Maxar Technologies CNN, – большие траншеи к востоку от города Пологи в Запорожской области. "Позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, на узкой полосе земли, соединяющей Крымский полуостров с остальной Украиной", - анализирует Reuters.

Противотанковые рвы близ Пологов протянулись на 30 км, а вокруг таких важных городов, как Токмак, установлены также дополнительные укрепления. "Этот участок будет критическим, если украинские силы попытаются продвинуться в город Мелитополь и разделить российские силы на юге", – отмечает CNN.

Стивен Вуд из Maxar говорит, что эти оборонные системы оборудованы на огромной территории, от Крыма на юге до части Донецка.

Минобороны Великобритании в ноябре заявило, что заграждение для танков типа "зубы дракона" производят два бетонных завода. Однако CNN обращает внимание, что сами по себе они являются ограниченным препятствием: поэтому россияне перебросили больше подразделений на юг Украины.

Украинским подразделениям придется применить общевойсковые маневры, включая разминирование, устранение танковых препятствий и строительство мостов своими штурмовыми батальонами.

Пакет помощи США, объявленный в марте, включал мосты для бронированных машин, которые сопровождали бы наступающие подразделения, а также подрывные боеприпасы.

Некоторые аналитики сравнивают то, что нужно делать украинцам, с высадкой в день Д в Нормандии во время Второй мировой войны, о которой тогда немецкий генерал Эрвин Роммель сказал: "Первые двадцать четыре часа вторжения будут решающими… для союзников, а также для Германии... это будет самый длинный день".

Франц-Стефан Гади, лондонский специалист по современной войне, говорит, что цель Украины должна заключаться в том, чтобы "парализовать российское военное руководство и посеять панику среди российских рядовых… Нематериальные факторы, такие как тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух, вероятно, будут решающими в первые 24 часа атаки".

В идеальном сценарии, говорит он, "украинские бронетанковые колонны пробивают расслоенную российскую оборону в слабом месте, быстро продвигаются в российский тыл и угрожают узлам командования и управления, таким как военные штабы и центры снабжения".

Но опасность для украинских сил, по словам Мэтью Шмидта, доцента национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, заключается в том, что контрнаступление превращается в "бой на уровне дивизии, переходящий в серию боев взводов", в результате чего можно увязнуть.

По его словам, решающим будет овладение общевойсковым оружием – использование разнообразных средств в координации: "Атакуйте склады поставок в тылу, быстро разминируйте, координируйте огонь и движение от уровня бригады до уровня взвода".

Украинцы действительно имеют преимущество выбирать, куда и когда идти, с какой концентрацией сил. Рогов, назначенный Россией чиновник в Запорожье, ожидает, что украинцы совершат несколько диверсионных атак, чтобы попытаться запутать российскую оборону, особенно с использованием небольших разведывательных групп через реку Днепр в Запорожье и Херсоне.

После начала штурма могут вступить в действие другие факторы: от погоды до возможностей и желания россиян контратаковать, а также компонент воздушной авиации. Правда, западные аналитики сомневаются в способности россиян вести эффективную контратаку: элитные силы, такие как российские десантники ВДВ, понесли большие потери в начале кампании, от которых они еще не оправились.

А вот замедлить прогресс Украины может преимущество россиян в воздухе: чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону, российские военно-воздушные силы все чаще используют оружие "отбойника", такое как 1,5-тонные планирующие бомбы, недавно использованные вокруг Бахмута, которые очень трудно перехватить.

Впрочем, эксперты не уверены, что возвращения Украиной Мелитополя и Бердянска достаточно, чтобы Владимир Путин окончательно изменил свои цели в Украине. Шмидт отмечает, что военная сила работает только тогда, когда она вызывает политический эффект: "Это значит, что Путину нужна столь большая потеря, что он не может ее отвратить… и это означало бы взять Крым".

  • Британская разведка обращает внимание, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели в мире за много десятилетий. Они расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко врыты на временно оккупированных территориях.
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