Какие выводы можно сделать?

1. Фронт 20-й общевойсковой армии ВС РФ на Осколе прорван.

Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение. Выход наших войск на Невское и Терны будет означать перекрытие последних путей снабжения, запечатывание "котла" и полный разгром лиманско-ямпольской группировки.

2. Российское командование, очевидно, понимает угрозу, однако продолжает удерживать Лиман и Ямполь. Конфигурация фронта для противника крайне невыгодная для обороны, долго держать такой фронт противник не сможет.

Вместе с тем нельзя недооценивать противника, управляемость группировки сохраняется, враг по-прежнему превосходит нас в тяжелых вооружениях и боеприпасах. Бои идут тяжелые.

3. Россияне перебрасывают все возможные подкрепления откуда только возможно - например, там уже захвачены документы военнослужащих из состава 201-й военной базы в Таджикистане, различных региональных и национальных подразделений, ряд батальонов БАРС. Маршевые пополнения мобилизованных направлены для пополнения 144-й и 3-й мотострелковых дивизий в этом районе. Также здесь применяются 61-я бригада морской пехоты, части ВДВ.

4. ВСУ вышли уже к Кременной, и после нанесения поражения лиманско-ямпольской группировке, врагу придется бежать далеко, к трассе Р66 Сватово-Кременная.

5. На карте нет северного участка фронта. А там наши войска также перешли Оскол, и постепенно продвигаются вперед севернее Сватово. Бои за Сватово и бои за Кременную выглядят неизбежной и недалекой перспективой.