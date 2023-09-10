Контрнаступление ВСУ продлится еще 30-45 дней до наступления плохой погоды, - генерал армии США
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что у Украины осталось чуть более 30 дней боев, прежде чем погода усложнит активную фазу контрнаступления Вооруженных Сил
Такое мнение он высказал в интервью BBC.
По словам Милли, в условиях холодной погоды Силам обороны Украины будет гораздо труднее маневрировать. Генерал признал, что украинское наступление продвигается медленнее, чем ожидалось.
"Там все еще продолжаются тяжелые бои. Украинцы все еще уверенно продвигаются", – подчеркнул он.
Генерал Милли сказал, что еще слишком рано говорить о том, потерпело ли контрнаступление неудачу, однако добавил, что Украина "очень стабильно продвигается через российские линии фронта".
"Остался промежуток времени, вероятно, около 30-45 дней для борьбы с погодой, так что украинцы еще не закончили. Они не завершили боевую часть того, чего пытаются достичь. Я сказал в самом начале этой войны, что она будет долгой, медленной, тяжелой и приведет к большим потерям, и именно так оно и есть", - подчеркнул американский военный командующий.
- В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что контрнаступательные действия украинских военных продолжатся и в холодную и влажную погоду, даже если бороться станет труднее.
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