Контрнаступление ВСУ продлится еще 30-45 дней до наступления плохой погоды, - генерал армии США

Такое мнение он высказал в интервью BBC.

По словам Милли, в условиях холодной погоды Силам обороны Украины будет гораздо труднее маневрировать. Генерал признал, что украинское наступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

"Там все еще продолжаются тяжелые бои. Украинцы все еще уверенно продвигаются", – подчеркнул он.

Генерал Милли сказал, что еще слишком рано говорить о том, потерпело ли контрнаступление неудачу, однако добавил, что Украина "очень стабильно продвигается через российские линии фронта".

"Остался промежуток времени, вероятно, около 30-45 дней для борьбы с погодой, так что украинцы еще не закончили. Они не завершили боевую часть того, чего пытаются достичь. Я сказал в самом начале этой войны, что она будет долгой, медленной, тяжелой и приведет к большим потерям, и именно так оно и есть", - подчеркнул американский военный командующий.