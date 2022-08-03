Контрнаступление ВСУ на Херсонщине неминуемо, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден, что контрнаступление ВСУ на Юге Украины неизбежно
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне перебрасывают личный состав и технику с Востока на Юг Украины не для того, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины, а для того, чтобы затормозить темпы контрнаступательных действий украинской армии. Россияне прекрасно понимают, что контрнаступление ВСУ просто неминуемо", - пояснил Киричевский.
Эксперт подчеркнул, что уничтожение российских складов с боеприпасами на временно оккупированных территориях является подготовкой к контрнаступлению ВСУ.
"Огневые задачи по скоплению личного состава и техники россиян, складам с боеприпасами и являются контрнаступательными действиями. То есть россияне пытаются затормозить то, что на них и так надвигается", - добавил он.
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