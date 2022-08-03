Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне перебрасывают личный состав и технику с Востока на Юг Украины не для того, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины, а для того, чтобы затормозить темпы контрнаступательных действий украинской армии. Россияне прекрасно понимают, что контрнаступление ВСУ просто неминуемо", - пояснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение российских складов с боеприпасами на временно оккупированных территориях является подготовкой к контрнаступлению ВСУ.

"Огневые задачи по скоплению личного состава и техники россиян, складам с боеприпасами и являются контрнаступательными действиями. То есть россияне пытаются затормозить то, что на них и так надвигается", - добавил он.

31 июля Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Брыловка Херсонской области.

1 августа британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска из Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

3 августа в минобороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты после ударов ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне построили понтонную переправу и пытаются восстановить железнодорожное сообщение области с Крымом.

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