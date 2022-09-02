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Аналитика

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине может длиться несколько месяцев. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
2 сентября, 2022 пятница
20:59
Статьи Сергей Згурец

Наступательная операция Вооруженных сил Украины на Юге может занять от нескольких недель до месяцев. За этот период возможны разные сценарии развития событий на фронте

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 снова активно работают по российской армии

Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 снова начал наносить высокоточные методичные удары по рашистам, уничтожая вражеские позиции артиллерии. Определенное время мы не наблюдали применения этого беспилотника на поле боя. Однако вчера и сегодня Вооруженные силы Украины продемонстрировали отличную работу турецких беспилотников. На нескольких видео, которые мы могли увидеть в последние дни, прекрасно видно, как с помощью Bayraktar TB2 украинские военные уничтожают российские САУ и минометные расчеты. Именно поэтому можно предположить, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 снова начали охоту на оккупантов после длительной паузы. Возобновление использования Bayraktar TB2 стало возможным после того, как украинские МИГ-29 активно начали уничтожать российские ЗРК С-300 и "Бук".


Разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2

Перспективы контрнаступления ВСУ на Юге Украины

Начиная с 29 августа на Юге Украины продолжается активная фаза контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Это на сегодняшний день является наиболее интересным участком фронта. Деталей о действиях ВСУ на Юге Украины очень мало. На брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что на Юге Украины идет выполнение огневых задач для поражения важных объектов российской армии. В частности, пунктов управления, складов с боеприпасами и скоплений вражеской техники. Сегодня в результате контрнаступательных действий ВСУ взяли под полный огневой контроль все логистические пути оккупантов в Херсонской области. Также было сказано, что происходят позиционные бои, враг деморализован, однако пытается сопротивляться. По сообщениям Генштаба, потери врага с десятков в сутки изменились на сотни. Поэтому сейчас уже можно утверждать, что удары современных дальнобойных РСЗО сочетаются с действиями ВСУ. Если мы возьмем всю линию фронта от Правдино, Снегиревки, Сухого Ставка и Высокополья, то протяженность составит более 100 км. Операция ВСУ ведется по нескольким направлениям одновременно и предусматривает прорыв нескольких линий обороны противника.

Карта боевых действий на Юге Украины по состоянию на 2 сентября

Наступательная операция ВСУ на Юге Украины может продолжаться от нескольких недель до месяцев

Предполагается, что приоритетным направлением наступления ВСУ на правом берегу Днепра могут стать логистические сообщения оккупантов. В частности, двух дорог, ведущих на Херсон и Новую Каховку. Однако есть понимание того, что враг имеет определенные возможности для того, чтобы сопротивляться. В качестве примера можно ожидать контрнаступательные действия от россиян с массовым использованием артиллерии. Следует отметить, что наступательная операция Вооруженных сил Украины может продолжаться от нескольких недель до месяцев. За этот период возможны разные сценарии развития событий на фронте.


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