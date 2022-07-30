English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области, – ISW

Контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области, – ISW

30 июля, 2022 суббота
05:14
война с Россией

Членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых референдумов по аннексии, но в их планы намерены вмешаться ВСУ

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты Института, они не могут по достоинству оценить, какая из сторон несет ответственность за уничтожение украинских военнопленных в оккупированной Еленовке, однако предполагают, что имеющиеся доказательства "подтверждают утверждение Украины больше, чем россиян".

"На данный момент ISW не может уверенно оценить характер события или ответственность за него. Мы обновим нашу оценку, когда будет доступна дополнительная информация", – отмечают эксперты института.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Украина и Россия обвиняют друг друга в нападении в оккупированной Еленовке Донецкой области. Доказательства, вероятно, больше подтверждают заявление Украины, чем россиян, но ISW пока не может независимо оценить характер атаки или ответственность за нее.
  • Сухопутные бои продолжались севернее города Харькова без существенных изменений в контроле над местностью.
  • Российские войска совершили ограниченный наземный штурм Херсонской области и продолжили ведение боевых действий без создания ударных группировок на оккупированных рубежах.
  • Российские региональные СМИ сообщили о наборе и создании дополнительного добровольческого батальона в Республике Бурятия и формировании резервного батальона в Новосибирске.
  • Члены партии "Единая Россия" президента России Владимира Путина отправились на оккупированные украинские территории, чтобы продвигать организацию под названием "Мы вместе с Россией", которая, вероятно, представляет "низовой" призыв к аннексии Россией оккупированной Украины и подготовке фальсификации референдумов по аннексии.

В справке института говорится, что член "Единой России" Олег Мельниченко 29 июля открыл "гуманитарный офис" "Мы вместе с Россией" в Токмаке Запорожской области.

Также отмечается, что возможность украинского контрнаступления на оккупированный Херсон может препятствовать попыткам россиян подготовиться к референдумам по аннексии и заставить херсонцев зарегистрироваться по российским паспортам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсонщина
Читайте также:
Верховная Рада
29 июля, 2022 пятница
Рада приняла закон об единовременной выплате военным
29 июля, 2022 пятница
Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters
Дмитрий Медведев
28 июля, 2022 четверг
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 июля
06:00
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 30 июля один эвакуационный рейс
05:37
Спартц генсеку ООН. Призываю усилить безопасность Украины или приостановить "зерновое соглашение"
04:51
Ночью враг дважды обстрелял Харьков
04:33
Совбез – это не студия шоу Скабеевой. Постпред Украины в ООН рассказал о зверствах и военных преступлениях армии РФ
04:10
Комплектующие для самолетов и беспилотники, - в Пентагоне рассказали о новой партии военной помощи Украине
03:46
Юг: уничтожено более 100 захватчиков, около 30 единиц техники, 2 склада боеприпасов и пункт управления БТГ
03:23
"Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – Резников после разговора с коллегой из США
03:00
Никополь
Ночью русские войска обстреляли Никополь
02:48
С 24 февраля Украина получила почти $13 млрд международной финпомощи, – НБУ
02:25
Блинкен, после разговора с Лавровым, побеседовал с Кулебой
02:02
В Ливане задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно – посол
01:39
Разговор Байдена и Путина пока не планируется, - Белый дом
01:17
Газпром ищет новые причины ограничения работы Северного потока - 1
00:54
Немецкие гаубицы PzH 2000 не выдерживают напряжения боев в Украине, - Der Spiegel
00:34
Виктор Орбан
Заявления Орбана откровенно расистские, - Европарламент
00:33
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:13
На фото Владимир Зеленский
Россия доказала многочисленными терактами, что являєтся крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, - Зеленский
00:06
Жозеп Боррель
Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом, - Боррель
2022, пятница
29 июля
23:44
Байден будет баллотироваться на второй срок, - Белый дом
23:34
Украинский снайпер ликвидировал командира Костромского полка армии РФ
23:22
В ООН "шокированы" зверствами россиян
23:00
В Бразилии уже тоже есть первый официально погибший от обезьяньей оспы
22:57
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает". Польская служба внешней разведки опубликовала перехват разговоров россиян о Путине
22:39
Зеленский провел совещание после российского теракта в Оленовке
22:26
Лидер Реформаторского движения Бельгии вступился за главу МИД Бельгии, посетившую Крым за российские деньги
22:22
"Накачивают Украину оружием". В России обнародовали свою версию разговора Лаврова с Блинкеном
22:21
Аналитика
Сергей Згурец
Террористический акт в Еленовке, стягивание сил на Запорожское и Херсонское направления, ракетный террор. Колонка Сергея Згурца
22:03
Оленевка – это украинская Катынь. Резников о военном преступлении россиян
21:48
В США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы
21:43
Ирина Верещук
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины
21:28
В Грузии разбился спасательный вертолет и параплан, погибли 9 человек
21:22
В Беларуси снова продлили военные учения - до 6 августа
21:21
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты в укрепрайоны завозили тысячи единиц техники, а российских военных там около 20 тысяч, - учитель Шишковский
21:21
Путину было неинтересно. Советник президента США по нацбезопасности Салливан о предвоенных попытках США договориться с Россией
21:09
СБУ, ВСУ и разведка требуют от ООН и Красного Креста приехать на место теракта
21:09
Украинский фонд стартапов выделяет гранты до $35 тыс. для проектов military-tech
21:08
Валерий Залужный
Мы отомстим России за каждого погибшего или покалеченного, - Залужный
21:06
Красный Крест пытается попасть на место теракта в Оленовке, – представитель МККК
20:56
Мир не признает аннексий. Блинкен побеседовал с Лавровым
20:45
Новым заместителем Кулебы стал Евгений Перебийнис, экс-посол Украины в Чехии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV