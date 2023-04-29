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Контрнаступление ВСУ может начаться во время ротации врага, - военный аналитик Гетьман

29 апреля, 2023 суббота
15:33
Война с Россией ВСУ

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ, военный аналитик Алексей Гетьман считает, что контрнаступление ВСУ начнется тогда, когда у нас будет возможность продвинуться как можно дальше

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы ожидаем движения наших пехотных войск, движения нашей тяжелой техники и освобождения территории. Но это не начало наступательных действий ВСУ, это финал наступательных действий. Начало операции – это уничтожение складов, подготовка техники и вооружения. Сейчас происходит обескровливание врага, чтобы пробить его оборону , найти слабые места. И в конце операции едут танки, бронированные машины и идет пехота - это и есть финал всей операции", - пояснил Гетьман.

По словам военного аналитика, ВСУ не будут подстраивать наступательные действия под какую-либо дату.

"Мы сделаем это, когда будут хорошие погодные условия и наиболее удобное время для наших наступательных действий. Оно связано с некоторыми вещами, которые будут происходить внутри российской армии - во время ротаций противника. Новые солдаты в первые дни не очень разбираются в деталях. Это самое удобное время для наступления ВСУ. Выбранный день будет именно таким, когда у нас будут возможности продвинуться как можно дальше. Думаю, что скоро мы это увидим. Потому что все предпосылки вроде бы уже есть", - подчеркнул Гетьман.

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