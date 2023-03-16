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Контрнаступление ВСУ может начаться в мае: названы два сценария, - Politico

16 мартa, 2023 четверг
03:38
война с Россией

Киев пока не определился со стратегией контрнаступления, которое может начаться в мае, но у него есть два наиболее вероятных варианта

Об этомсообщает Politico.

Отмечается, что в Украину сейчас направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряды, спецтехника для строительства мостов – все, что нужно для контрнаступления. Кроме этого, только завершили пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, которые улучшили навыки стрельбы, медицины, а также управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Сейчас обучение проходит вторая партия военных.

Также издание пишет, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские боезапасы, но все равно среди чиновников господствует мысль, что не надо говорить Украине, как ей воевать.

Само же контрнаступление может начаться уже в мае. Киев пока не определился со стратегией, отмечает издание, но у него два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсонскую область в Крым, и второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Первый вариант нереалистичен, говорят чиновники, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода обороны. Второй вариант более вероятный, говорят чиновники.

Крым
Херсонщина
США
наступление ВСУ
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