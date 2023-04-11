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Контрнаступление ВСУ может начаться летом, - Шмигаль накануне визита в США

11 апреля, 2023 вторник
22:52
война с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление украинских сил против российских захватчиков может начаться уже летом

Об этом он сказал американскому изданию The Hill накануне визита в Соединенные Штаты.

"Шмигаль в эксклюзивном интервью заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление на начало контрнаступления происходит изнутри Украины", - отмечается в публикации.

Премьер также отметил, что официальный Киев не испытывает давления со стороны партнеров по поводу того, когда лучше начать активные операции.

"Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на все сто и даже больше процентов", - подчеркнул глава правительства Украины.

При этом отмечается, что визит Шмыгаля в Вашингтон проходит на фоне масштабной утечки разведданных, включавшей оценки оборонного ведомства США по ситуации в Украине.

На вопрос о том, как утечка документов может повлиять на планирование контрнаступления Украины, Шмигаль решительно подчеркнул, что Украина освободит свои земли.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", - отметил украинский премьер.

Он также подтвердил, что в Украине действительно испытывают потери в экономическом плане, в плане человеческих жизней, "и эти потери действительно наносят большой вред нам всем". Однако, по его словам, "это не значит, что у нас не осталось мужества или вдохновения".

Миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии, отмечает издание. Пока ведется боевая подготовка, Премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же ключевой для выживания Украины, как и ее военная оборона.

  • Напомним, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл в Канаду с рабочим визитом и провел встречу с коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд.
  • Государственный бюджет Украины получил от Канады 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в рамках льготного кредитования. Отмечается, что кредит предоставляется на 10 лет, а его процентная ставка составляет 1,5% годовых.
  • Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила , что Украине необходимы долгосрочные гарантии безопасности и после победы, ведь Россия останется ее агрессивным соседом.
  • Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, включающей передачу десятков тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и миллионов патронов.
  • Также Украина и Канада подписали обновленное и расширенное Соглашение о свободной торговле.
США
Денис Шмыгаль
помощь Украине
наступление ВСУ
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