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Контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней, - Подоляк

25 мая, 2023 четверг
10:04
Война с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление продолжается уже несколько дней. Боевые действия растянулись на 1,5 тысячи километров вдоль границы с РФ

Об этом Подоляк рассказал в эфире итальянского телеканала Rai.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались. Мы будем использовать то оружие, которое нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, оккупированных Москвой, включая Донбасс и Крым", — сказал Подоляк.

Чиновник отметил, что Украина не будет наносить удары по территории России и подчеркнул, что истребители F-16 позволят закрыть воздушное пространство Украины и добиться значительных успехов.

"Если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", – сказал он.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление.
наступление ВСУ
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