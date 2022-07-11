Контрнаступление ВСУ: и. о. мэра Херсона призвала гражданских запастись водой и едой на 5-7 дней и подготовить укрытие
Секретарь Херсонского городского совета, исполняющая обязанности мэра Херсона Галина Луговая призвала жителей города и области эвакуироваться или запастись водой, едой и подготовить укрытие в связи с ожидаемым контрнаступлением ВСУ
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Уезжать надо, потому что мы развяжем руки нашим военным, чтобы они могли свободнее передвигаться по городу. Я понимаю, что наши ребята – молодцы и могут выполнять определенную ювелирную работу. Но, если мы дадим определенную возможность тем, что нас, херсонцев" , будет меньше в городе Это безопасность людей И как бы ребята ювелирно не пытались выполнить свое дело - освободить Херсон от орков - конечно, определенные разрушения будут, определенные вспышки огня будут. "Было бы очень хорошо, если бы люди, у кого есть такая возможность, покинули территорию нашего города, нашей Херсонщины", - подчеркнула Лугова.
Тем, кто не может эвакуироваться, и. о. мэра Херсона порекомендовала сделать запас пищи и воды хотя бы на 5-7 дней.
"Есть разные жизненные ситуации, которые не позволяют покинуть место. Люди должны обеспечить укрытие и подвальные помещения подготовить, запастись водой, едой, по крайней мере, на 5-7 дней, чтобы они чувствовали себя в более или менее безопасном месте", - добавила Лугова.
- Ранее, 11 июля, Луговая сообщила, что из-за взрывов на военной базе оккупанты усилили патрулирование.
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