Первые успехи украинских военных, о которых поступает с фронтов российско-украинской войны пока достаточно неполная информация, показывают, что контрнаступление медленно набирает обороты. И нужно только определенное время, когда он наберет силу и необходимую мощность.

Российская Федерация после поражения Москвы в Украине уже никогда не сможет претендовать на статус мировой супердержавы, а в лучшем случае останется ненадолго географически великим государством, которым правит безумный диктатор. Это время может оказаться очень непродолжительным, поскольку когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, Путин перешел ту красную линию, после которой он сможет проводить свою международную деятельность разве что только в Гааге.

ВСУ продемонстрировали немало хороших ходов, которые для многих наблюдателей оказались неожиданными. Под Бахмутом украинские военные серьезно продвигаются. Украинские войска сейчас фактически действуют по стандартам НАТО, их методы заключаются в том, чтобы одновременно начать пробные мининаступления в значительном количестве мест, в то время как Путин и его подельники ожидали одного или двух больших наступлений. Это блестящая стратегия.

Под Бахмутом украинские военные серьезно продвигаются. Украинские войска сейчас фактически действуют по стандартам НАТО, их методы заключаются в том, чтобы одновременно начать пробные мининаступления в значительном количестве мест, в то время как Путин и его подельники ожидали одного или двух больших наступлений. Это блестящая стратегия

Читайте также: Война в Украине – это тотальная война, и ставки слишком большие

Возможно, у ВСУ сегодня меньше бойцов, но лучшее оружие – это не единственное их преимущество. К этому можно еще добавить лучшую стратегию и тактику. Как и уверенность в победе, высокий моральный дух и большую мотивацию украинской армии. Путин и его преступная камарилья должны были знать с самого начала, что невозможно победить народ, борющийся за свое право жить на своей земле и в своем государстве.

Путинские войска ждали от украинцев лобовых атак, однако украинское военное руководство действует взвешенно и продуманно. Его тактика сейчас больше напоминает разведку боем, когда по-настоящему украинцы еще не атаковали. ВСУ исследуют российскую оборону, чтобы заставить противника выделить резервы и увести тыловые войска в радиус поражения. Страх и разочарование станут величайшим врагом русских войск, а дальше для них будет еще хуже.

О большом наступлении можно будет говорить, когда появятся видео успехов новых украинских бригад, прошедших военное обучение за границей, и они смогут пройти 50 или 100 километров за линию российского фронта. Тогда им будет достаточно прорваться в одном-двух местах, а остальные 90 процентов российских укреплений станут излишними.

Украинское контрнаступление ставит вопрос будущего России, как никогда остро. Путин никогда добровольно не уйдет в отставку, а затягивание Кремлем войны в Украине несет большую опасность русским элитам. После всех преступлений против человечности, которые Российская Федерация совершила на украинских землях, российский истеблишмент не сможет, как бы он ни старался это сделать, отделить себя от них.

Украинское контрнаступление ставит вопрос будущего России, как никогда остро. Путин никогда добровольно не уйдет в отставку, а затягивание Кремлем войны в Украине несет большую опасность русским элитам

Читайте также: У России нет никаких шансов уцелеть

А после поражения России для элит непременно встанет вопрос не только о невозможности сохранить все нажитые "честным путем" свои огромные состояния, но и о невозможности найти свое место в новой структуре власти. Структура российских властей начнет сыпаться после потери РФ контроля над оккупированным украинским Крымом. Что одновременно может стать и началом конца правления Путина.

Причем диктатор ничего не может поделать с коррупцией на производстве, которая распространяется даже на военную цепочку снабжения. Одним из примеров является то, что критически важные для россиян ехавшие на войну грузовики имели некачественные шины. Поэтому конвои застряли, а сами поставки вовремя не доставлялись.

В случае, если российско-украинская война затянется, возникнут и другие сбои, например, в обслуживании самолетов, поскольку спрос на запчасти резко возрастет из-за увеличения использования, а взять их негде. Россияне не смогли обеспечить в достаточном количестве новые войска автоматическим оружием или стандартными боеприпасами. Также им не хватало надлежащих средств связи для поддержки координации действий войск.

Тот факт, что Россия была вынуждена закупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи и Ирана, беспилотники и соответствующее оборудование у Тегерана, ракеты в разных странах, указывает на масштабы производственных недостатков. Кроме того, у России не хватает потенциала для длительной войны в Украине. Нынешняя Россия – это только один большой стратегический просчет по другому. А россияне этой войной доказали себе, миру и истории, что они жестокие преступники, трусы и невежды.

Читайте также: Российские элиты должны устранить Путина

России не хватает потенциала для продолжительной войны в Украине. Нынешняя Россия – это только один большой стратегический просчет по другому. А россияне этой войной доказали себе, миру и истории, что они жестокие преступники, трусы и невежды

В Москве боятся, чтобы на их границах продолжало существовать плюралистическое, демократическое государство. Стремящаяся к верховенству права, установлению независимой судебной системы и проводящей в основном настоящие выборы. Поэтому в Кремле считают это вызовом, и реагируют на него, как на то, что представляет опасность существованию для их верхушки – угрожая падением системы государственного управления.

Хотя настоящей опасностью для существования режима стало то, что почти с самого начала 23-летнего президентства Путина он вынашивал идею, что Украина не является настоящим государством и его нужно присоединить к территории России. И самое худшее, что могло произойти для него, это то, что он начал реализовывать свою идею-фикс в жизнь.

Диктатор в ходе такой непродуманной реализации своих желаний допустил много ошибок. И одно из них, которое он начал заселять россиянами из северных районов Российской Федерации временно оккупированные части Украины.

По "путинскому набору" больше всего таких незаконных переселенцев попали на территорию украинского Крыма. Что создает теперь нам большую проблему. Поскольку по разным экспертным оценкам с весны 2014 года Москва завезла на Крымский полуостров до 1 миллиона "переселенцев". Теперь возникает большая проблема, как быстро одновременно такое количество перемещенных лиц сможет вернуться в российские глубинки.

Читайте также: Как быстро устранить Путина

Среди российской элиты существует нервозность из-за огневой мощи украинского западного оружия, и это у них порождает опасения, что сухопутный мост, который Москва проложила через юго-восток Украины в Крым, может быть разорван. А после того, как ВСУ перережут сухопутный мост в Крым, как долго должен стоять Керченский мост, чтобы дать возможность этим россиянам выехать с украинской территории?

Среди российской элиты существует нервозность из-за огневой мощи украинского западного оружия, и это у них порождает опасения, что сухопутный мост, который Москва проложила через юго-восток Украины в Крым, может быть разорван. А после того, как ВСУ перережут сухопутный мост в Крым, как долго должен стоять Керченский мост, чтобы дать возможность этим россиянам выехать с украинской территории?

Более умные и более смекалистые уже начали выезжать с чужой земли. Но это движение в обратном направлении еще явно недостаточно. Поэтому, возможно, сейчас нужно было бы предупредить этих крымских туристов, что времени у них остается очень немного. Маршрут через Керченский мост, пока он стоит, лучший для того, чтобы забрать свои вещи и уехать. И этим пренебрегать не стоит.

Цивилизованный мир никогда не согласится с незаконным вторжением путинской России в Украину. Однако еще достаточно большое количество населения РФ до сих пор не осознает, какой огромный ущерб нанесла эта война их собственной стране и ее месту в мире. Это невежество понять невозможно.

Так или иначе, но русско-украинская война сделала свое дело. Сегодня режим Путина поражен внутренней борьбой, и вернуть назад эту ситуацию уже никому не удастся. Мир невозможно достичь, пока российские войска будут находиться в Украине.

Московиты могут сколько угодно пытаться перекраивать границы, но если они хотят хоть ненадолго сохранить то, что украли у украинцев, им придется ежедневно жертвовать многими сотнями солдат, а провести скорую общую мобилизацию они уже просто не успеют.

Московиты могут сколько угодно пытаться перекраивать границы, но если они хотят хоть ненадолго сохранить то, что украли у украинцев, им придется ежедневно жертвовать многими сотнями солдат, а провести скорую общую мобилизацию они уже просто не успеют.

Читайте также: Запад решил завершить войну в этом году на поле боя

Путин и его оппоненты в российских властях попали в патовую политическую ситуацию, они не могут выйти из Украины, потому что режим окончательно потеряет свою устойчивость и начнет быстро разваливаться. Но если тиран будет продолжать войну и дальше, то только вопрос времени, как долго он сможет вообще просуществовать.

По разной информации команда секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева уже достаточно давно ведет с Западом переговоры о возможности устранения, тем или иным способом, Путина от власти. Однако пока договориться не удается. "Патрушевцы", похоже, хотят получить гарантированные индульгенции для российских силовиков и обещания, что, в любом случае, Российская Федерация останется в нынешнем территориальном статусе.

Но кто может дать подобные гарантии, когда в России уже начались запущенные войной центробежные процессы, и, как во времена СССР, их остановить будет просто невозможно. Колонизированные Россией народы уже ищут свою современную национальную идентичность.

Путин пропустил то время, когда мог отказаться от геополитической авантюры в Украине без существенных последствий. Поэтому распад русской Федерации неизбежен. Вопрос только в том, в какой форме и как скоро он будет происходить.

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.