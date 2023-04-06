Когда обсуждали потенциальное контрнаступление ВСУ, вспомнилось, как бомбило у меня от неконтролируемого потока шуток о арбузах Херсона. Из-за разрыва реальности на фронте и восприятия в состоянии эмоционального подъема не на фронте.

Да, я не сомневаюсь, что ВСУ смогут эффективно провести операции по освобождению наших территорий. И что этот год наше государство закончит поближе к границам 1991 года, чем начинало.

Но не забывайте, пожалуйста, что наступательные операции – это не парад от точки А до точки В без сопротивления и жертв. И если ситуация на фронте сначала стабилизируется, а потом ВСУ начнут выжимать врага — сначала все будет очень медленно, методично, без резких движений. И это будет тяжело и кроваво.

Наступательные операции – это не парад от точки А до точки В без сопротивления и жертв. И если ситуация на фронте сначала стабилизируется, а потом ВСУ начнут выжимать врага — сначала все будет очень медленно, методично, без резких движений. И это будет тяжело и кроваво

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Да, когда россияне сбежали из Херсона или посыпались в Харьковской области — это та самая "вершина айсберга". Сколько было проделано кровавой работы, чтобы это обеспечить мы узнаем только после войны.

И так же не нужно забывать, что то, что сейчас делают защитники Украины в Бахмуте, Авдеевке и Угледаре, — это тоже составляющая будущих контрнаступательных успехов. Вы сами видите, какой ценой это сдерживание и истощение россиян дается. И потому мне кажется, что "арбузы" и "черешни" не очень уместны.

Даже когда россияне начнут (а они – я уверен – начнут) где-то убегать. Потому что это мне напоминает какое-нибудь футбольное боление. А это точно не о войне.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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