Контрнаступление, вооружение и ПВО: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли
В рамках постоянного диалога с партнерами Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Залужный отметил, что проинформировал генерала Милли о оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе наступательной операции.
"Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили. Поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят наши союзники для предоставления Украине истребителей F-16", - добавил Главнокомандующий ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное