Контрнаступление, вооружение и ПВО: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Залужный отметил, что проинформировал генерала Милли о оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе наступательной операции.

"Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили. Поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят наши союзники для предоставления Украине истребителей F-16", - добавил Главнокомандующий ВСУ.