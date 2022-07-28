Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Ее силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона" - говорится в обзоре.

Отмечается, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить минимум три моста через реку Днепр, на которые Россия полагается для поставок территорий, находящихся под ее контролем.

Один из них, 1000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе. 27 июля 2022 Украина ударила по нему снова, и очень вероятно, что сейчас переправа непригодна для использования, отмечают в британской разведке.

"49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой" - утверждают в Минобороны Британии.

Как отмечается, Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.

"Его потеря бы серьезно подорвала попытки России нарисовать оккупацию как успех" - говорится в обзоре.

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