Пригожин грозится вывести вагнеровцев, Скабеевой "тревожно" за Крым, а фюрер хаотично увольняет военное командование. Ситуацию подогревает аналитика от CNN : Россия не готова к контрнаступлению ВСУ.

Вот главное о психологической атаке на рашистов:

CNN утверждает, что Московия не готова к контрнаступлению. Журналисты проанализировали действия россиян за последние 72 часа и назвали их "хаотическими". Отсутствие четкой стратегии обороны подтверждают и невротические кадровые решения в ведомстве оленевода Шойгу: внезапно уволен заместитель министра обороны по тылу Михаил Мизинцев. Также известно, что кремль "перетряхнул" значительное количество генералов, на место уволенных поставили ранее уволенных.

ISW считает, что войска оккупантов истощены и дезорганизованы. Из-за постоянных наступательных действий Московия провалила подготовку к контрнаступлению Украины.

К возможным "жестам доброй воли" глубинный народ уже готовят пропагандисты. Скабеева заявила, что ей особенно "тревожно за Крым". А военные недоэксперты начали рассказывать о "готовности украинской армии". С таким месседжем выступил и деморализованный в последнее время повар бункерного Пригожина. Оккупанты боятся атак и считают дни, озвучивая разные даты.

К возможным "жестам доброй воли" глубинный народ уже готовят пропагандисты. Скабеева заявила, что ей особенно "тревожно за Крым". А военные недоэксперты начали рассказывать о "готовности украинской армии"

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Ожидаемое фиаско рашистов аналитики CNN показали на запорожском направлении.

Через 7 месяцев после последней крупной операции ВСУ рашисты построили в Запорожской области сеть траншей, которая видна из космоса. Но подобная защита не работает в современных условиях. Укрепления оккупантов можно изучить с помощью спутниковых снимков, а благодаря высокоточному оружию — уничтожить, обойти современной бронированной техникой.

Медиа намекают, что именно поэтому мирный план так активно лоббирует Китай. Пригожин призвал бункерного "поставить жирную точку в СВО" и "закрепиться" на оккупированных территориях. А недавно вообще заявил, что "вагнеровцы" уйдут из Бахмута, если не получат достаточно оружия.

Другими словами, оккупационный контингент в предкоматозном состоянии, но запятая – это еще не точка. Ее с восклицательным знаком должны поставить ВСУ.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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