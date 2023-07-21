Об этом он отметил в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо"

"Конечно, что Россия сохраняет потенциал работы и влияния информационного, агентурного влияния за рубежом РФ. И из последних сил, последней консервы лопаются, когда нужно сообщить что-то вроде и тому подобное, что не нужно поддерживать Украину, нужно немедленно прекратить поставки, остановиться там, где они есть, оставить рашистам все, что они украли и так далее. Украинское наступление продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других сферах. Это комплексные вопросы и результаты мы видим. Я думаю, что календарь - это не та вещь, когда мы должны давать приглашение Путину условно освобождение какого-нибудь крупного украинского города. Это все будет определенно. Просто, возможно, кто-то в мире думает, что это такая короткая сказка, где вот сначала дракон напал, а потом все быстро отбились и все хорошо. Нет, это не так.

Сериал Netflix, все сидят и ждут развития событий. Однажды слишком на одном эпизоде все зациклилось, по мнению обывателя", - рассказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что хотя украинское контрнаступление продвигается медленно, его результаты можно считать успешными.

"Это действительно сложные события, которые связаны с потерей жизни наших защитников и в условиях, когда ни на одном из направлений, как по науке, Украина не имеет необходимого преимущества в силах и средствах. В условиях, когда вопросы с авиацией до сих пор обсуждаются. То, что мы делаем и то, что украинское военно-политическое руководство планирует, как это у нас. но количество уничтоженных рашистов в разы больше, это хорошие результаты. И то, что мы ежедневно слышим об уничтоженных силах и средствах в том числе и обычно уничтоженных артскладах, артустановках, бронетехнике – это конечно, все то, что позволит завтра быстрее продвигаться. А комментарии – это очень хорошо, интересно. Я убежден, что сидя в какой-нибудь далекой теплой стране, находясь далеко от России и российского вторжения, можно комментировать много разных вещей по-разному", - добавил он.