Контрнаступление Украины не будет быстрым и легким: в ISW назвали причины
Эксперты ISW назвали три причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым и легким
Об этом говорится в отчете ISW.
По мнению аналитиков, нельзя ожидать, что летнее контрнаступление Украины будет быстрым и легким. Это связано с несколькими причинами:
У России было время перегруппироваться и подготовиться к неминуемому украинскому контрнаступлению, и теперь украинские войска сталкиваются с подготовленными оборонными российскими позициями, включая массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.
ВСУ пытаются проводить общевойсковые операции без преимущества в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО, что является очень сложной задачей. К тому же, Силы контрнаступления Украины имели ограниченное время для подготовки к большому наступлению.
Украина, в отличие от России, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить свои силы за счет более медленного продвижения.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.
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