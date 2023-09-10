Контрнаступление Украины будет продолжаться и с наступлением холодов, - Буданов

Об этом пишет Reuters.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и в грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться", - сказал Буданов.

Отмечается, что его комментарии, сделанные на конференции в Киеве, сегодня являются самым убедительным доказательством того, что Украина не планирует останавливать свое наступление, даже если изменится погода.

Руководитель украинской разведки добавил, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. При этом он признал, что продвижение идет медленнее, чем хотелось бы, а ситуацию обрисовал как сложную.

Помимо огромной концентрации российских мин, Буданов назвал большое количество малых российских дронов-камикадзе ключевым фактором, до сих пор замедлявшим прогресс Украины.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.

В материале The New York Times сообщалось , что для остановки продвижения украинских войск в Запорожской области российские оккупанты придумали новую тактику - они заливают минные поля воспламеняющимся веществом и поджигают их.

С начала украинского контрнаступления Вооруженные Силы деоккупировали под Бахмутом общую площадь 47 кв. км. Только за прошедшую неделю защитники освободили 3 кв. км украинской территории.

6 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил , что в Клещиевке продолжаются городские бои, враг отходит с потерями.

Впоследствии в ISW подтвердили , что Силы обороны добились успехов в районе Вербового на Запорожье.

В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Работино.

За сутки 9 сентября украинские военные в рамках контрнаступления продвигались вперед в Донецкой и Запорожской областях. Вооруженные Силы преуспели к югу от Клещиевки.