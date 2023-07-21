Об этом он заявил на Аспенском форуме безопасности , пишет CNN.

"У нас были планы начать его этой весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, а также не было достаточно правильно обученных бригад - я имею в виду, должным образом обученному этому оружию", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что задержка контрнаступления ВСУ позволила российской армии заменять некоторые участки земли и построить несколько линий обороны.

"Безусловно, у них было больше времени, чем им было нужно; поэтому они построили все эти линии обороны. И действительно, они установили много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий", - сказал лидер.

Зеленский также отметил, что, несмотря на трудности, Украина имеет прогресс.

"Мы не хотели терять наших людей, свой личный состав и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому они достаточно осторожно подходили к наступательным действиям. Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набирать обороты, потому что мы уже проходим некоторые места заминирования и мы разминируем эти".

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.

С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла на войне в Украине 240 690 военных. 20 июля ВСУ успешно отразили атаки российских террористов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.