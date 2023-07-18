Об этом генерал-полковник сказал в интервью BBC .

Он признал, что долгожданное наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось.

"Мы хотели бы получить быстрые результаты. Но это практически невозможно", - отметил генерал и пояснил, что оккупанты окопались, построили оборонительные сооружения и заминировали территорию. Это усложняет продвижение ВСУ.

Но, по мнению Сырского, Украина имеет одно очевидное преимущество.

"Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу - сильная сторона нашей армии", - сказал он.