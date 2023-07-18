Контрнаступление продолжается не так быстро, как хотелось бы, но у Украины есть очевидное преимущество, – Сырский
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский считает, что ВСУ имеют преимущество над армией РФ, что проявляется в единстве военного руководства и солдат
Об этом генерал-полковник сказал в интервью BBC .
Он признал, что долгожданное наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось.
"Мы хотели бы получить быстрые результаты. Но это практически невозможно", - отметил генерал и пояснил, что оккупанты окопались, построили оборонительные сооружения и заминировали территорию. Это усложняет продвижение ВСУ.
Но, по мнению Сырского, Украина имеет одно очевидное преимущество.
"Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу - сильная сторона нашей армии", - сказал он.
- Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил всем, кто критикует медленное контрнаступление Украины. "Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр даются кровью", - сказал он.
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