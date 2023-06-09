На таких темах акцентируют международные издания 9 июня:

Украинское контрнаступление и мощный арсенал оружия от США

Украина наносит многочисленные удары по российским оккупантам, говорят журналисты The New York Times . Украинские войска совершили в четверг серьезную атаку в Запорожской области, наступая на российских захватчиков в нескольких местах на востоке и юге региона. При этом не было никаких признаков прорыва в операции, которая делает высокие ставки как для Киева, так и для западных союзников. Утверждается, что три высокопоставленных чиновника США, а также военные аналитики заявили, что долгожданное большое контрнаступление ВСУ, предположительно, уже продолжается, после месяцев мобилизации, обучения новых военных подразделений и вооружения их передовым западным оружием. В частности, значимым подтверждением стало использование украинцами в боевых действиях накануне немецких танков Leopard и американских боевых машин Bradley.

О мощном арсенале США для Украины в ее контрнаступлении против войск РФ пишет The Washington Post . Издание уверяет, что вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО украинские военные начали наступление на оккупированную Россией территорию на юго-востоке Украины. Начиная с ноября прошлого года на фронте фактически было без существенных сдвигов с обеих сторон, и, несмотря на то, что россияне укрепили свои оборонные позиции, у Украины есть фактор, который склонил ситуацию в ее пользу: предоставление западными союзниками все более совершенного, очень нужного оружия, которая может обеспечить серьезные преимущества в поле боя. Отмечается, что некоторые системы нуждаются в времени и сложной логистике для доставки, также длительного обучения украинскими бойцами, поэтому часть оружия может сыграть большую роль в ближайшие месяцы. В статье объясняется ключевые виды вооружения, которые США предоставили Украине накануне начала контрнаступления.

Также американское издание объясняет , когда начинается контрнаступление, поставленное на карту. В частности, речь идет о том, где разворачиваются бои, которые говорит Украина, какие преимущества получает каждая из сторон и какое это имеет значение для будущей войны.

Британское медиа The Guardian отмечает, что боевые действия под Запорожьем будут тщательно исследоваться, поскольку данный участок фронта давно рассматривается как потенциальная ось для украинского наступления на Мелитополь, а другой город в регионе Токмак является крупным железнодорожным узлом и имеющим ключевые российским материально-техническим центром. линии связи с Мариуполем, Бердянском и Крымом Кроме того, еще одна цель украинского штурма к югу и востоку от Запорожья – разрезать российский так называемый сухопутный мост, соединяющий территории оккупированного юга и востока с Крымским полуостровом.

Польская Gazeta Wyborcza говорит, что украинские власти умалчивают контрнаступление, которое, по некоторым данным, должно было начаться, и частью этого является обстрел украинскими силами в четверг вечером военного объекта вблизи оккупированного Бердянска Запорожской области. Украинское контрнаступление подтверждает также американский Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, за минувшие сутки украинские войска вели боевые действия, по меньшей мере, на трех участках фронта.

Поддержка Запада и предоставление гарантий безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече в Вашингтоне заявили, что их страны будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Британский премьер обратился в Россию, говоря: "Мы будем здесь столько, сколько нужно", имея в виду помощь Украине. Как отмечает The New York Times , такие обязательства появились даже тогда, когда и Сунак, и Байден встают перед трудностями и внутренними проблемами из-за длительной войны в Украине.

Сунак и Байден встречаются в переломный момент российско-украинской войны. С надеждой, что общая точка зрения относительно Украины и новый толчок к экономическому партнерству могли бы укрепить стабильные рабочие отношения между государствами.

Politico пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже для обсуждения гарантий безопасности Украины. Ожидается, что встреча будет сосредоточена на стремлении Украины к членству в НАТО на гарантиях безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. Как говорится в статье, несмотря на то, что существует всеобщее понимание, что Украина не сможет присоединиться, пока она все еще находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО разделились о том, как им реагировать на текущее стремление Украины к членству. Однако, по мнению французского дипломата, страны альянса должны послать мощный сигнал России в то время, когда Украина начинает контрнаступление.

Разрушение Каховской дамбы и последствия теракта

Обвал Каховской дамбы в Украине вряд ли существенно помешает первым этапам контрнаступления против российских войск, которые сейчас набирают обороты на юге и востоке страны, пишет The Guardian. Пересечение реки в Херсонской области, ниже по течению от дамбы, было бы технически сложным и чрезвычайно рискованным еще до того, как эта территория стала большой поймой. Украинские удары ожидаются в местах, где линия фронта проходит по твердой местности, отмечают журналисты. Однако гуманитарный кризис, вызванный наводнением, может "повлиять на украинский импульс", поглотив время и ресурсы высшего руководства, считают эксперты.

Вместе с тем, пруд-охладитель на Запорожской атомной электростанции под угрозой обрушения в результате разрушения Каховской дамбы и осушения ее водохранилища, о чем сообщает французская организация по ядерной безопасности. Без резервуара с другой стороны, противостоящего этому, внутреннее давление воды в охлаждающем бассейне может пробить дамбу вокруг него, говорится в отчете Парижского института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN). Утрата бассейна не обязательно будет катастрофической, однако это может резко увеличить проблемы безопасности на ЗАЭС.

А президент Украины Владимир Зеленский усилил критику Международного Красного Креста из-за его бездействия после подрыва на Каховской ГЭС. Британское издание пишет, что украинский лидер, хорошо обученный упрекать Запад за медлительность оказания помощи, изменил свою линию критики с темпов поступления оружия на медленную международную реакцию на гуманитарную и экологическую катастрофу, вызванную разрушением Каховской дамбы. Кроме того, как пишет Der Spiegel , на подрыв дамбы в Новой Каховке может быть только один ответ. Видя наводнение в Украине после катастрофы на гидроэлектростанции, понятно одно: если хотите покончить с этим ужасом, вы должны помочь украинским войскам победить.

Зеленский обвинил Россию в усилении гуманитарной катастрофы после разрушения плотины. Во многих населенных пунктах есть проблемы с питьевой водой. Глава Украинского государства также обвинил Москву в том, что она покинула людей, проживающих на оккупированной Россией части затопленной Херсонской области, пишет немецкое издание.