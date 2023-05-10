Контрнаступление под Бахмутом

Несмотря на попытки врага полностью захватить Бахмут ко дню "победобесия", российская армия и вагнеровцы с этим очередной раз не справились, как и десять месяцев до этого. А вот от Вооруженных Сил есть положительные новости, которые приобретают новые подробности — речь идет о контратаке ВСУ на южном фланге, где враг раньше пытался продвигаться к трассе между Константиновкой и Бахмутом и усложнял логистику наших войск как раз вблизи населенного пункта Ивановское.

Именно на этом фланге и была проведена контратака, это зона отступления в направлении Клещевки. На инфографике можно понять, где расположен этот участок, на котором происходили контратаки, на этих позициях стояли вагнеровцы и 72-я отдельная мотострелковая бригада армии РФ.

Синяя зона – это та территория, которую удалось освободить от оккупантов. Это участок шириной 3 км и глубиной до 2,5 км. В масштабе боевых действий под Бахмутом это достаточно большой участок, потому что сам Бахмут занимает площадь 6 на 6 км. Во время этой контратаки было уничтожено большое количество бронированных машин, захвачены пленные и уничтожены 2 роты 72-й отдельной мотострелковой бригады агрессора - это около 150 бойцов. Также, значительные потери понесли и вагнеровцы, Пригожин заявил о потере где-то 500 своих наемников и жаловался, что 72-я бригада панически бежала.

Но интересные подробности сегодня привел экс-командир полка "Азов" майор Максим Жорин. Он рассказал, что на самом деле с начала штурма первыми бежали с позиций именно вагнеровцы, большинство из них погибли как раз при попытке бегства, а 72-ю выбили и уничтожили ВСУ, используя бронетехнику и артиллерию. Их позиции были взяты под контроль и благодаря этой операции отбит важный участок фронта. С этого участка можно развивать успешные наступательные действия, что позволяет "обрезать" южную вражескую клешню фланга, огибающую Бахмут. Это минимизирует риски для трассы через Ивановское и можно продолжать перемалывать врага в Бахмуте, где сейчас продолжаются жесткие действия в зоне высотной застройки. Командующий пехотными войсками генерал Александр Сырский сегодня подтвердил эти хорошие новости, он сказал, что ВСУ продвинулись на 2 км, так что битва за Бахмут продолжается.

Захват в плен оккупанта под Бахмутом с помощью дрона

На Бахмутском направлении произошло еще одно показательное событие — с помощью дрона взяли в плен российского захватчика.

Младший сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов и артиллерийской разведки и 92-й бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич прокомментировал видео, на котором видно, как проходила операция. Он рассказал, что ВСУ работали с воздуха и выбивали из траншей окупантов, и заметили, что вражеский солдат жестами пытается что-то показать. Украинские воины увидели, что оккупант просит не убивать и готов сдаться. Они сбросили врагу записку с условием, что готовы взять его в плен, но солдат жестами показал, что не может, ведь его убьют. В конце концов оккупант согласился, и почти полтора часа шел под наблюдением дрона к украинским позициям, где его взяли в плен.

Маляревич отметил, что это был мобилизованный, воевавший под командованием ЧВК Вагнера. По его словам, это был последний вагнеровец на участке.

Младший сержант отметил, что все попадающие в украинский плен россияне - счастливые люди, ведь здесь они сыты и довольны, а на фронте их убивают. Кроме того, он считает, что пленный может дать важную информацию о позициях, на которых работал.

Подразделение артразведки, где Олесь Маляревич проходит службу, работало сначала на Сватовском направлении, теперь на Бахмутском. В Бахмут бригада привлечена для усиления других подразделений ВСУ.

Он рассказал, что на Сватовском направлении сейчас наблюдается определенное затишье. Враг продолжает артобстрелы, но в основном сосредотачивается на обороне занятых линий. Маляревич отметил, что украинские артиллеристы ведут успешную контрбатарейную борьбу, выявляют передвижения врага по оккупированной территории и уничтожают.

Младший сержант также рассказал, что его подразделение имеет постоянно расширяющийся полный спектр беспилотной авиации. По его словам, военное руководство Украины делает большую ставку на беспилотную авиацию и наиболее результативные подразделения в первую очередь оснащаются ею. 92-я бригада им. Кошевого атамана Ивана Сирко - одно из первых полноценных подразделений ударных БПЛА в Украине.

Маляревич также рассказал, что специалисты РЭБ, работающие в российской армии, профессионалы, они сильно технически оснащены. ВСУ делают все, чтобы наши дроны были "невидимыми" для РЭБ врага, поскольку противник быстро адаптируется и придумывает способы, как "посадить" новые дроны. По его словам, сейчас идет война технологий и ума и победит тот, кто быстрее принимает верное решение.

Он также отметил, что ВСУ делают все, чтобы враг не мог отслеживать операторов БПЛА.

Маляревич рассказал, что у России есть мощный ресурс дронов и это большая проблема для Украины, ведь враг готовился к войне, а наше государство начало развивать это направление только в ходе боевых действий. Тем не менее, он уверен, что уже скоро количественно и качественно баланс будет на стороне Украины, поскольку весь технологический мир за наше государство.

Российская ракета в Польше

По поводу ракеты, обломки которой были обнаружены в Польше — это ракета Х-55, которая не была сбита. Ее нашли в 400 км от Украины, это почти середина Польши. Сейчас продолжается расследование, национальный институт подтвердил, что это Х-55, на которой не было боевой части.

Осенью прошлого года такие же ракеты Россия использовала по территории Украины, чтобы истощать ПВО. Как видим, одна из таких ракет пролетела половину территории Польши и не была сбита, что ставит вопрос польскому военному руководству. Я думаю, сейчас будут делаться определенные выводы, почему так произошло, ведь даже сами военные не понимают. Но в любом случае мы понимаем, что причиной являются деструктивные и террористические действия РФ, ведь такие ракеты пролетали через территорию Молдовы, залетали даже в Румынию, хотя она этого не подтверждала, а сейчас залетели и на территорию страны НАТО, что требует определенной реакции Альянса. Увидим, в каком формате она будет либо со стороны Польши, либо от НАТО в целом.

Чего ждать от НАТО для Украины

Сегодня состоялось заседание военного комитета НАТО – это высший военный орган Альянса, - в котором принимали участие начальники штабов стран-участниц. Сегодня там впервые участвовал их коллега из Швеции.

В преддверии этого мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, в котором очертил главные задачи НАТО.

Он заявил, что это было решающее десятилетие для обороны и сил НАТО. По его словам, Альянс готовится к опасному будущему и планирует удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан и верховенство права, ведь война угрожает всей Европе.

В настоящее время НАТО переходит к новой концепции — от "сдерживания возмездием" до "сдерживания отрицанием".

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник пояснил, что Военный комитет НАТО является совещательным органом, который вырабатывает рекомендации для политических лидеров. Это заседание прошло за несколько недель до саммита в Вильнюсе, где будут приниматься политические решения. Мельник считает, что цель этой встречи – подготовить военные решения, чтобы они уже были утверждены на политическом уровне.

Мельник называет три варианта развития событий и гарантий безопасности для Украины сейчас:

Получение полноценного членства в НАТО. Это самый оптимальный вариант для Украины, которая будет обеспечена так называемым ядерным зонтиком, однако эксперт считает, что сейчас это нереалистично для Украины;

Промежуточные гарантии, вроде тех, которые имела Финляндия. Мельник подчеркивает, что этот вариант тоже маловероятен, ведь Финляндия имела гораздо более быстрый путь в НАТО, то есть и гарантии для нее были необходимы всего на несколько месяцев;

Опора на собственные оборонные силы. Мельник отмечает, что способность к обороне является важнейшей в настоящее время.

Эксперт также прокомментировал ожидания украинцев от контрнаступления и отметил, что вряд ли это будет решающей победой, хотя такую возможность не следует исключать. По его словам, в любом случае должно быть убедительное поражение на поле боя для ВС РФ, и это должны увидеть в России. Он считает, что если РФ увидит, что после Харькова, Херсона и Бахмута будет хотя бы небольшой в стратегическом плане успех Украины, это будет если не переломный, то близкий к переломному момент войны.