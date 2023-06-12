Контрнаступление: перегретые ожидания – не проблема ВСУ
У меня нет цельной картины того, что сейчас происходит на фронте. А даже если бы я ее имел — никому бы об этом не сказал
Но вижу, что нужно немного успокаивать людей и получить инсайды и собственные знания.
Итак, подготовка к наступлению это:
1. Долгосрочное планирование и накопление всего необходимого: накопление кадрового потенциала (мобилизация, обучение, согласование), накопление ресурсов (техники и боеприпасов, топлива, пищи, транспортных средств и т.п.).
2. Разведка. Очень много разведки от стратегического до тактического уровня.
3. Развертывание санитарно-медицинской составляющей, мощностей ремонта и обслуживания техники.
4. Проведение постоянных информационных кампаний, направленных на:
- подрыв нравственно-психологического состояния врага;
- поддержание высокой мотивации собственной армии;
- дезинформацию врага о планах и замыслах собственных вооруженных сил.
5. Разработка военных планов и сценариев проведения операции. На стратегическом, операционном и тактическом уровне.
Успешные наступательные операции в полномасштабной войне развиваются по примерно следующему сценарию:
1. Серия подготовительных действий – уничтожение идентифицированных составов, логистических узлов, ППД и баз.
2. Серии разведывательных и отвлекающих операций. Которые могут проходить до, во время и в редких случаях после основной кампании. После основной кампании они продолжаются, если есть возможность развивать успех. Туман войны на этом этапе еще не столь интенсивен. И вы что-нибудь слышите.
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3. Серии операций по выявлению слабых мест обороны противника, выявлению основных узлов поддержки артиллерии и обеспечения. После чего происходит их уничтожение или максимальное ослабление. Тумана войны становится больше, наблюдатели и комментарии уходят в поле манипуляций и домыслов.
4. Определение направлений основных ударов. После чего туман войны на дне или даже на неделе скрывает от всех реальное положение дел. Иногда – в исключительных случаях – оборона врага сыпется сразу. Для этого пункт 3 или даже пункт 2 переходят сразу в пункт 4. Обычно в этом пункте имеется несколько подпунктов:
- наиболее кровавая и сложная фаза — пролом основных линий обороны врага (наибольшие потери наступающих) – от дней до недель;
- развитие успеха там, где удалось успешно выполнить предварительный этап;
- после достижения максимума текущего продвижения – либо ввод в бой резервов, либо закрепление на новых рубежах (и защита от контратак уже врага), либо разгром врага. Не думаю, что не нужно объяснять, что "закрепление на новых рубежах" – это наиболее вероятный вариант.
У нас были примеры успешных крупных наступательных операций ВСУ за эту войну. Харьков. Правобережье. (Отступление россиян с севера – следствие успешной обороны ВСУ и разрушенной логистики). В Харьковской области пункт 3 совпал с 4. Российская оборона посыпалась.
У нас были примеры успешных крупных наступательных операций ВСУ за эту войну. Харьков. Правобережье. (Отступление россиян с севера – следствие успешной обороны ВСУ и разрушенной логистики). В Харьковской области пункт 3 совпал с 4. Российская оборона посыпалась
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В случае с Правобережьем все было по описанному выше. С июля – Хаймарс реализовывал пункт 1. Кровавые бои с августа (условно – пункты 2 и 3). Наша техника пылала. Бойцы гибли (а потому, что техника была старше и хуже — погибало их больше). А потом была трудная победа.
О потерях техники. Мы ее и просили, чтобы она горела. Нам нужны были Леопарды и Брэдли, чтобы посредством живучести и надежности этой техники сохранить больше людей и добиться лучших результатов.
На какой фазе текущая кампания ВСУ – я не знаю. 2, 3 или 4. Да, такое разнообразие. Туман войны уже опустился. В этих условиях западные комментаторы могут позволить себе спекуляцию. Россияне врут всегда. А наши действуют (иногда с перегибом) по принципу "не навреди". Ибо главная задача для ГШ — выполнить задачу. И нравственное состояние их интересует только в контексте нравственного состояния ВСУ. Те, с кем я общаюсь – в норме. Они знают и знали что будет очень тяжело.
А если кто-то сформировал в своей голове миф "контрнаступление это легко" - то это не проблема ВСУ. Это проблема когнитивных искажений.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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