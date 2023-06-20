Мир не купился на российскую версию "о контрнаступлении". Все "мирные инициативы" от Китая и его сателлитов выглядят крайне неубедительно для западных правительств, и для той части общественности, которые поддерживают Украину.

Наши партнеры рационально реагируют на новости с фронта и готовы оперативно поставлять Украине новые танки и бронетехнику, боеприпасы, беспилотники, ПВО. Пополняя те естественные потери, которые связаны с проведением наступательных операций. То есть они оценивают действия украинской стороны как адекватные, целесообразные и достаточно эффективные.

Россияне включили бред-генератор в информационном поле. И демилитаризацию они закончили (потому что сейчас Украина воюет западной техникой, а не советской), и "40 000 украинцев за три дня убили" (Лукашенко, ТМ), и "у Украины нет никаких успехов". Подтвердить свои "успехи" (вымышленные) визуальными доказательствами Россия не может — приходится придумывать.

Путин выглядит крайне неубедительно даже "для своих" и доказывает, что узнает о войне со сводок Конашенкова. В своих выступлениях был чрезвычайно неубедительным даже для собственных военкоров. Как только украинские действия станут заметными успешными физическими измерениями, российская армия получит еще одну торпеду в собственную боеспособность и моральное состояние. И то же самое — российский режим в целом.

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Украинская общественность адаптировала свои реакции к реальности. Первые недели июня мы наблюдали довольно болезненную реакцию на то, что контрнаступление не произошло за 15 минут. И постепенно ожидания приходят в норму по реальности. А те, кому нужно экстрим в новостях, сосредоточились на ФБ-средах.

А что с самими "контрнаступлением", а точнее - с кампанией ВСУ лета 2023 года? Идет планомерная работа.

Важно понимать: чтобы минимизировать потери (особенно людей, потому что они дороже всего) и достичь максимального результата, ВСУ действуют постепенно и осторожно. Потому что наши наступательные действия нужно прикрывать действиями ПВО, поддерживать артиллерией, по возможности авиацией.

Поэтому все эти истории о "быстром прорыве" через несколько линий обороны, которые якобы должны были происходить (этого никто не обещал) на первом этапе наступления — нереальны и (это главное) не нужны. Линия обороны россиян и их логистика будут "выноситься" методически и без суеты. Как это было в Херсонской области. Пока не будет создано необходимое преимущество, или пока россияне не почувствуют, что пришло время "непростых решений" и "жестов доброй воли".

То, что мы все видим в сводках Генштаба и в сообщениях от наших воинов, — постепенное разрушение фундамента российской обороны, которое рано или поздно приведет к тому, что упадет все здание на выбранных участках фронта. И вместе с ней – боеспособность российской армии в целом.

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Когда и где это произойдет — никто точно не скажет. Ибо давление и удары осуществляются в разных точках. И где именно лопнет первое, трудно поддается прогнозированию без доступа к 100% информации (а этого нет ни у кого). Но когда действия ВСУ размоют российскую боеспособность достаточно — все заинтересованные наблюдатели увидят быстрое движение.

И напоследок. О популярном "мы ждали некий оригинальный план, а мы атакуем где и ожидалось". У многих читал. Здесь два комментария:

1. Фронт у нас довольно понятный, рельеф местности понятен, маршруты логистики тоже хорошо известны. Поэтому решает не направление главного удара (ударов), а:

умение оперативно маневрировать, реагировать на изменения, действовать более профессионально и слаженно;

наличие более современной и надежной техники, а также необходимых способов поражения.

2. Россиянам еще предстоит несколько сюрпризов на оперативном и даже стратегическом уровне, но это будет немного позже. Когда этап “размытия фундамента” будет пройден и откроются дополнительные слабые места на русском фронте и русском тылу.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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