Или наши не успели отвоевать то, что обещали. И так далее, и тому подобное.

Мне что-то делается нехорошее, когда такое слышу. Похоже, что война — это не кино, а зрители в комфортном кинозале не довольны ходом сюжета и сожалеют о купленном билете.

Не ждите контрнаступления, не сидите в телеграмах, следя за войной в режиме онлайн. Просто берите и делайте как можно больше для победы, где и как только можете

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Не ждите контрнаступления, не сидите в телеграмах, следя за войной в режиме онлайн. Просто берите и делайте больше для победы, где и как только можете. Максимально используйте свои знания и возможности. Следите за своим участком фронта, а не мониторьте, как военные выполняют обещанное. Берите побольше, бросайте подальше. И у вас не будет времени уставать от ожидания контрнаступления или освобождения Крыма.

Почет каждому, кто ломает эту скалу, а не смотрит кино. Перестаньте быть недовольными кинозрителями. Поверьте, когда человек вкалывает каждый день для победы, а тем более рискует жизнью, у него нет времени нон-стоп мониторить телеграм-каналы и лелеять в себе усталость в ожидании контрнаступления.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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