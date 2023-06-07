Контрнаступление – не кино, билет на него не купишь
Меня уже немного начинают запаривать претензии гражданских к нашим военным из-за того, что контрнаступление никак не начнется, потому что, видите ли, люди устали ждать
Или наши не успели отвоевать то, что обещали. И так далее, и тому подобное.
Мне что-то делается нехорошее, когда такое слышу. Похоже, что война — это не кино, а зрители в комфортном кинозале не довольны ходом сюжета и сожалеют о купленном билете.
Не ждите контрнаступления, не сидите в телеграмах, следя за войной в режиме онлайн. Просто берите и делайте как можно больше для победы, где и как только можете
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Не ждите контрнаступления, не сидите в телеграмах, следя за войной в режиме онлайн. Просто берите и делайте больше для победы, где и как только можете. Максимально используйте свои знания и возможности. Следите за своим участком фронта, а не мониторьте, как военные выполняют обещанное. Берите побольше, бросайте подальше. И у вас не будет времени уставать от ожидания контрнаступления или освобождения Крыма.
Почет каждому, кто ломает эту скалу, а не смотрит кино. Перестаньте быть недовольными кинозрителями. Поверьте, когда человек вкалывает каждый день для победы, а тем более рискует жизнью, у него нет времени нон-стоп мониторить телеграм-каналы и лелеять в себе усталость в ожидании контрнаступления.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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