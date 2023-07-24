Дроны-камикадзе в Крыму и Москве

Военные объекты пока в оккупированном Крыму подверглись очередной, результативной атаке дронами-камикадзе. Это уже вторая успешная атака после 22 июля, когда был поражен склад боеприпасов и нефтебаза в районе поселка Октябрьское. В этот раз целью ударов стал объект в районе села Веселое Джанкойского района. Скорее всего, речь идет об очередном складе боеприпасов. Есть много видео, демонстрирующих, как взрываются боеприпасы и как поднимается дым над этим хранилищем. Также в эту ночь беспилотники-камикадзе были нацелены с разной степенью результативности на объекты Феодосии, Армянска, Старого Крыма, Симферополя.

Кроме Крыма около 4:00 утра дроны атаковали и Москву. В атаке принимали участие БПЛА, которые конструктивны и однотипны к поразившим объекты в Подмосковье и на Рублевке 30 мая. На этот раз один из дронов попал в здание в 150 метрах от здания минобороны РФ, еще один дрон врезался в бизнес-центр в 6 км от Кремля и 5 км от минобороны РФ. Позиция Украины по этим атакам ограничена сообщением от министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он сказал, что чтобы там не происходило, но этого будет больше. Ожидаем продолжения таких результативных историй.

О фронте

В первую очередь ВСУ продолжают наступательные действия на юге, на Таврическом направлении. Сегодня 24 июля была официальная информация от спикера этого направления Валерия Шершеня о том, что за сутки в ходе наступательной операции на Бердянском направлении наши подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 до 1,5 км. Можно предположить, что речь идет о боевых действиях вблизи Старомайорска и Приютного, где бои продолжаются в северной части этих населенных пунктов. Причем враг пытается постоянно контратаковать. Оккупанты предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции в окрестностях Приютного, их оттуда снова выбили со значительными потерями.

Похожая по интенсивности сейчас ситуация несколько западнее, вблизи Роботиного. Некоторое время там продолжаются тяжелые бои на подступах к поселку. Враг прибегает к контратакам. Однако ВСУ вблизи Роботиного взяли под контроль некоторые участки на возвышении, что обеспечивает преимущества в дальнейших действиях. Кстати, за Роботиным начинается основная линия обороны противника. Этот населенный пункт не нужно брать в лоб, его можно обойти с флангов, что сейчас и стремятся сделать ВСУ.

Также есть успехи ВСУ, когда мы говорим о юге, вблизи населенного пункта Каменское, расположенного вплотную к Днепру. Это тот плацдарм, который расширяют ВСУ действиями от Пятихаток в сторону Жеребянки и дальше Васильевки. Враг крайне боится продвижения наших сил к Васильевке, потому что это один из основных опорных пунктов противника в треугольнике Васильевка – Токмак – Мариуполь. Это очень укрепленный участок, поэтому продвижение к Каменскому стало полной неожиданностью для врага. Также признак того, что атаки ВСУ вызывают перенапряжение обороны противника. Вспомним историю с командующим 58-й армией РФ Поповым, который жаловался на то, что нет ресурсов для ротации и контрбатарейной борьбы. А еще он жаловался на большие потери в живой силе.

По-прежнему это как бы медленное продвижение ВСУ на трех направлениях на юге сопровождается уничтожением живой силы противника, личного состава, техники, вооружения. Враг вынужден опрокидывать резервы из глубины в зону столкновения. Этот процесс истощения и уничтожения противника может продолжаться еще до двух месяцев, что обусловлено текущей тактикой и техническими ограничениями ВСУ в преодолении вражеских заграждений, минных полей, которые разминируются вручную или на рассвете, или в сумерках, когда саперов трудно заметить с использованием даже тепловизоров.

Когда мы говорим о минном поле шириной в 2 км и глубиной в 1 км, то это 1 млн мин. То есть 1 млн противопехотных и противотанковых мин, стоящих с разными ловушками и попытками врага поставить новые минные поля уже дистанционно вместо тех, которые снимаются нашими военными. Поэтому сейчас идет продвижение саперов, затем идут штурмовые отряды без бронетехники или с ограниченным количеством под плотным прикрытием нашей артиллерии. Вплоть до заката наших штурмовых групп в траншее противника и выбивание врага. Когда в иностранных СМИ появляется информация о низком темпе продвижения, это читать удивительно. Наши партнеры знали, что обеспечение ВСУ для наступления недостаточно, но делали ставку не на техническое оснащение, а на силу духа украинского воина. Она велика, но нехватка авиации, инженерной техники, средств ПВО – все это влияет на темпы продвижения наших военных. В этих условиях наши воины делают работу достаточно эффективно, так как обеспечивают продвижение на заминированных и находящихся под огневым контролем противника участках.

Олесь Маляревич, младший сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов и артиллерийской разведки и 92 бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ, рассказал, что его бригада работает на двух направлениях, Сватово – Купянск и Бахмут. В Бахмуте инициатива находится полностью с ВСУ, шаг за шагом ребята двигаются вперед.

Если говорить о Купянске, Сватове и Кременной, то там идет активная оборона со стороны ВСУ. С нашей стороны там накоплены мощные силы. Ситуация сложная, но все понимают, что нельзя допустить потери левого берега реки Оскол.

Враг совершает ударно-штурмовые действия на многих участках, а там, где преуспевает, пытается в этом месте усиливаться и проходить дальше. Карта там, где Кармазиновка, им удалось продавить нашу линию обороны, поэтому они продвинулись на 4 км, но ситуация стабилизировалась. Противник дальше уже не двигается.

Новые инициативы Минобороны Украины

А дальше о новых инициативах Минобороны Украины. Уникальные идеи, призванные усилить ВСУ, иногда теряются из-за бюрократии, поэтому реальность требует изменений в подходах к взаимодействию Минобороны, поставщиков и других инициативных структур. Для этого была создана в Министерстве обороны структура Акселератор, которая обеспечивает ускорение отдельных решений. Как работает эта структура и благодаря чему она должна стать толчком для качественных изменений в деятельности Минобороны подробнее расскажет председатель проектного офиса Акселератора Минобороны Украины Павел Кишкар.

Павел рассказал, что Акселератор Минобороны существует менее двух месяцев. Главная его задача – сформировать команду профессиональных людей, которые ускорили бы процессы в Министерстве обороны, Генштабе ВСУ и обеспечили качественным вооружением наши Вооруженные силы. Поэтому эта организация приглашает профессиональных людей, на сайте Акселератора можно найти небольшую анкету.

Глава проектного офиса Акселератора отметил, что БПЛА является одним из приоритетов деятельности Минобороны. Уже проведены закупки тысяч дронов через разные инструменты, не только через прямые закупки Минобороны. Это связано с существующими в нашем государстве бюрократическими предосторожностями, регулированием бюджетного кодекса, расходной части специального фонда госбюджета. Акселератор внимательно следит за развитием технологий, отслеживает предложения, которые есть на рынке и в ВСУ, благодаря волонтерской помощи. Соответственно, лучшие образцы учитываются и предлагаются Вооруженным силам. Есть проблемы со скоростью формирования потребностей от ВСУ, но в сотрудничестве с коллегами и военными этот процесс должен быстро наладиться, считает Кишкар. Чтобы самые лучшие образцы непрерывно поставлялись на линию фронта.

Кишкар считает, что системный подход Акселератора приведет к движущим изменениям в системе работы Минобороны и Генштаба.

Подытоживая слова господина Павла, отмечу, что и телеканал "Эспрессо", и информационно-консалтинговая компания Defense Express будут поддерживать эту инициативу, потому что она очень важна, чтобы ВСУ как можно быстрее получали современные образцы техники. Мы будем освещать инициативы, которые вводит Министерство обороны для создания новых образцов в сочетании с нашими предприятиями как государственными, так и частными.