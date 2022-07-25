Об этом сообщает польское радио со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

Отмечается, что украинские чиновники все чаще открыто говорят о контрнаступлении в Херсонской области. Украинское оперативное командование "Юг" в воскресенье, 24 июля, заявило об обстрелах российской транспортной инфраструктуры в регионе.

"На прошлой неделе удары украинских сил повредили все три контролируемые Россией моста, ведущие в Херсон, чтобы не дать оккупантам доставить в город военную технику, отмечается в последнем отчете Института изучения войны. Тем временем среди российских националистов растет обеспокоенность высокоточными ударами украинских войск с применением мобильных ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS. Российский Telegram-канал Moscow Calling описал доставку этих пусковых установок в Украину как поворотный момент в войне и предположил, что украинские атаки на российские склады, узлы связи и военные базы оказывают разрушительное и, возможно, необратимое влияние на дальнейшие российские наступления", - говорится в сообщении.

Российские войска вынуждены использовать разные способы, чтобы избегать этих ударов, включая маскировку и постоянную смену позиций. Это в свою очередь усложняет для них дальнейшее использование тактики постоянного артиллерийского огня, которую они все еще применяли в больших масштабах, – оценивает американский аналитический центр.

"Кремль сталкивается с растущим, хотя и ограниченным, сопротивлением этнических меньшинств, несущих непропорционально тяжелое бремя войны, подчеркивает Институт изучения войны, указывая, что группы протеста против такой политики правительства уже созданы в Туве и Бурятии", - добавляют в ISW.

В воскресенье российские войска пытались совершить наземные атаки в Донецкой области – к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, а также в Херсонской области на Юге. Российская оккупационная власть на оккупированных территориях Украины продолжила подготовку к референдумам, направленным на присоединение этих территорий к России.

Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден , что из-за уничтоженных мостов в Херсонской области россияне могут начать отступать с правого берега Днепра.

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