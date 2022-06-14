Контрнаступление на Херсонщине и как живут украинцы в оккупированных районах области
В программе "Волонтеры и война", журналистка "Еспресо" Кристина Парубий пообщается с херсонскими волонтерами
Во вторник, 14 июня, в 11:00 в программе "Волонтеры и война" волонтер Андрей Селецкий расскажет о гуманитарной ситуации в Херсонской области.
Куда удается доставлять вещи первой необходимости. Волонтер долгое время вывозил местных из оккупации, узнаем, удается ли переезжать линию столкновения сейчас.
Также к разговору присоединится волонтер из оккупации, которая расскажет о ситуации в оккупированном Херсоне.
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