Контрнаступление – это не телевизионный "сладкий сироп"
Кратко об информационной составляющей "контрнаступления" и ходе войны в целом
Я понимаю логику, почему украинские официальные лица, западные медиа (дружественные к нам) и официальные лица выдают кучу информации о контрнаступлении. На самом деле достаточно противоречивой и даже шизофреничной.
Потому что в условиях современной войны невозможно сохранять 100% информационную тишину.
Я понимаю логику, почему Валерий Федорович и Генштаб молчат. И создают дополнительный ореол загадочности вокруг своей деятельности и своих планов.
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Потому что как раз информация или детализация от них (ибо внутри процесса) может иметь непредсказуемые последствия. Даже если будет 100% дэзой.
Да, целевая аудитория большинства нашей информации от официальных источников о наших планах — именно враг. Это логично.
Я не понимаю тех, кто пытается создать из наших потенциальных наступательных действий "сладкий сироп". В марафоне или просто в виде независимой экспертизы. Ибо даже если враг посыплется и реально будет убегать повсюду, условно, "уже завтра" (хотя это маловероятное событие), чтобы достичь этого многие погибнут.
Чего я не понимаю.
Я не понимаю тех, кто пытается создать из наших потенциальных наступательных действий "сладкий сироп". В марафоне или просто в виде независимости экспертизы. Ибо даже если враг посыплется и реально будет убегать повсюду, условно, "уже завтра" (хотя это маловероятное событие), чтобы достичь этого, многие погибнут. Я многих знаю лично. И вы знаете.
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Но, скорее всего, сразу никто не посыплется, — и этого слона все равно придется "есть кусками". Возможно, скорее, чем думают пессимисты. Но внезапно за месяц-два и несколько удачных операций (их еще предстоит совершить) Кремль не вспыхнет. И в Севастополе парада еще не будет.
Я бы сказал, что нужно больше ответственности от тех, кто говорит о войне и дает прогнозы.
Ибо они создают ложные ожидания и плохо влияют на психику людей и их готовность "играть в долгую". Но какой смысл?
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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