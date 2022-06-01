Контратака ВСУ в Херсонской области имеет перспективу быстрого перехода к контрнаступлению, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Непосредственно в Херсонской области украинские войска осуществляют контратаку с попыткой перевести это в контрнаступление, используя слабости российской обороны на текущий момент. А также для уменьшения рисков дальнейшего закрепления российских войск на правом берегу Днепра. Сейчас это очень удачный момент для использования наших главных ресурсов и резервов именно на этом направлении, в то же время минимизируя использование ресурсов на Северодонецком направлении", - сказал Згурец.



Также эксперт добавил, что заграничное вооружение пока поступает точечно.



"Оружие от партнеров сразу, "с колес", идет на фронт для ведения боевых действий, поэтому пока мы не успеваем накапливать резервы за счет иностранной помощи, потому что мы де-факто используем это оружие для боевых действий", - подчеркнул эксперт.

ВСУ перешли в контрнаступление. Британская разведка на карте показала изменения ситуации на фронте Оккупанты ведут наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях вынуждены обороняться

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