Контраст температур и жара, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 15 июля
В Украине 15 июля следует ожидать жаркую погоду, дожди и контраст температур
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .
Жителям Запада 15 июля следует ожидать +21...+25°C. В Закарпатье и в Черновицкой области будет +23...+26°C, а в Карпатах - +13...+18°C.
В северных областях температура воздуха будет +20...+24°C.
В центре она будет колебаться в пределах +25...+29°C, а в Кропиницком, Днепре с районами местами достигнет +30°C.
В южных областях следует ожидать +27...+31°C.
Дождь будет местами на Западе на Севере. Вечером 15 июля осадки вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве температура воздуха будет до +22°C. Существенные осадки маловероятны, но в некоторых районах возможен небольшой дождь.
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