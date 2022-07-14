Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

Жителям Запада 15 июля следует ожидать +21...+25°C. В Закарпатье и в Черновицкой области будет +23...+26°C, а в Карпатах - +13...+18°C.

В северных областях температура воздуха будет +20...+24°C.

В центре она будет колебаться в пределах +25...+29°C, а в Кропиницком, Днепре с районами местами достигнет +30°C.

В южных областях следует ожидать +27...+31°C.

Дождь будет местами на Западе на Севере. Вечером 15 июля осадки вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве температура воздуха будет до +22°C. Существенные осадки маловероятны, но в некоторых районах возможен небольшой дождь.

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