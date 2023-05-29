Контракты на поставку дополнительных ракет и систем ПВО: Зеленский провел Ставку главнокомандующего
В понедельник, 29 мая, Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, в ходе которой обсудил контракты на поставку дополнительных ракет и систем ПВО
Об этом говорится в телеграмме президента.
"Новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба", - комментирует глава государства сегодняшнюю Ставку.
Кроме того, во время заседания об оперативной ситуации на фронте докладывали Залужный, Сырский и Тарнавский.
Также было обсуждено комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики, президент заслушал доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.
"По всем пунктам приняты соответствующие решения", – добавил Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский заявил о значительном прогрессе в вопросе предоставления Украине боевой авиации и лучшем продвижении в модернизации противовоздушной обороны, чем ожидалось.
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