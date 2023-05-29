Об этом говорится в телеграмме президента.

"Новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба", - комментирует глава государства сегодняшнюю Ставку.

Кроме того, во время заседания об оперативной ситуации на фронте докладывали Залужный, Сырский и Тарнавский.

Также было обсуждено комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики, президент заслушал доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.

"По всем пунктам приняты соответствующие решения", – добавил Зеленский.