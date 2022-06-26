Контрактников в армию России будут принимать сразу после школы. Госдума меняет закон
Комитет Госдумы РФ по обороне одобрил поправки, разрешающие выпускникам средних общеобразовательных учреждений заключать контракты на военную службу сразу, а не после 3-х месяцев срочной службы, как сейчас
Об этом сегодня, 26 июня 2022 года, сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".
Одна из поправок показывает, что не состоящие в запасе граждане мужского пола получили среднее общее образование и поступают на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска Национальной гвардии РФ могут служить по контракту.
В то же время предлагается законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.
Как отмечает московская газета "Коммерсант", соответствующий законопроект разработал глава профильного оборонного комитета Андрей Картаполов.
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Документ уже принят в первом чтении.
Теперь, с учетом одобрения от возглавляемого им же комитетом Думы, он будет рассмотрен во втором чтении во вторник, 28 июня.
До сих пор для того, чтобы пойти контрктником в армию РФ, нужно закончить по крайней мере колледж или училище, то есть иметь 19-20 лет и определенную специальность, объясняет Би-би-си.
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