Контракт с "Ювентусом" подписал 18-летний футболист из Украины

Об этом Фирман написал в своем инстаграмме.

По словам Андрея Фирмана, он подписал с туринским "Ювентусом" контракт до 2025 года. Финансовые условия не разглашаются, других подробностей нет.

Известно, что ранее 18-летний украинец находился в системе "Ювентуса" с 2019 года. Играл за команду U-17, где сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассиста.

Прошлый сезон Андрей Фирман провел в аренде за СПАЛ U-19 – сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Фирман родился во Львове.