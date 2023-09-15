Контракт с "Ювентусом" подписал 18-летний футболист из Украины
Украинский полузащитник Андрей Фирман подписал новый контракт с туринским "Ювентусом"
Об этом Фирман написал в своем инстаграмме.
По словам Андрея Фирмана, он подписал с туринским "Ювентусом" контракт до 2025 года. Финансовые условия не разглашаются, других подробностей нет.
Известно, что ранее 18-летний украинец находился в системе "Ювентуса" с 2019 года. Играл за команду U-17, где сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассиста.
Прошлый сезон Андрей Фирман провел в аренде за СПАЛ U-19 – сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Фирман родился во Львове.
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