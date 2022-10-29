Контракт с армией в обмен на списание долгов: пленный россиянин рассказал, как его мобилизовали
В России мужчинам предлагают подписать контракт с армией в обмен на списание долгов за коммуналку
Об этом сообщил СБУ дежурный военнопленный из РФ.
Мужчине, который родом из Белгорода, в конце лета пришла повестка из военкомата. По его словам, у него было много долгов, в том числе за оплату коммунальных услуг, и ему предложили списать эти задолженности в обмен на подписание контракта. После этого он стал стрелком вооруженных сил РФ.
Мужчина также отметил, что его, как и других новобранцев, обещали держать на границе с Украиной. Через неделю после подписания контракта их всех перебросили на Донецкое направление в зону боевых действий. Там через неделю их подразделение разбили ВСУ.
Уцелевшие военные решили пешком дойти до российской границы, однако блудили в течение трех недель. Потом их захватили в плен украинские защитники.
"Неизвестно, списали ли этому добровольцу его долги. Но свою игру в рулетку со смертью он выиграл, потому что уцелел, в отличие от большинства своих "коллег"", - говорится в сообщенные СБУ.
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