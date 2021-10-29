Контракт на пять лет: Молдова договорилась с Газпромом
Молдова договорилась с Газпромом о продлении контракта на поставку газа на 5 лет
Об этом сообщает Point.
На переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились по формуле цены, аудиту образовавшейся задолженности в компании "Модовагаз". Кроме того, достигнута договоренность о необходимости дальнейших переговоров по установлению графика платежей.
Отмечается, что предварительный контракт между Газпромом и Молдовагазом будет продлен на пять лет.
Детали сделки не раскрываются. Известно, что поставки в рамках нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.
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