Контракт на пять лет: Молдова договорилась с Газпромом

Об этом сообщает Point.

На переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились по формуле цены, аудиту образовавшейся задолженности в компании "Модовагаз". Кроме того, достигнута договоренность о необходимости дальнейших переговоров по установлению графика платежей.

Отмечается, что предварительный контракт между Газпромом и Молдовагазом будет продлен на пять лет.

Детали сделки не раскрываются. Известно, что поставки в рамках нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.