Контрабанда сигарет в Украине сейчас в 7-9 раз больше, чем при Януковиче, - нардеп Железняк

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Недалеко от Львова есть одна табачная фабрика, которая очень часто любит производить огромное количество сигарет известной марки, а потом мы находим эти сигареты на рынках и в киосках по всей территории Украины. Чтобы прогнать по документам эти партии сигарет у нас происходят масштабные закупки табачных изделий. Для понимания, после проверки мы обнаружили, что отдельные лица за год покупали сигареты на 800 тыс. грн. Думаю из этого примера понятно, что таким образом пытаются замести следы нелегального производства сигарет", - пояснил Железняк.

Народный депутат подчеркнул, что из-за нелегального рынка табачных изделий государство теряет 20 млрд грн.

"Производство сигарет для duty-free должно быть запрещено до окончания войны. Также должны быть опечатаны производства, которые этим занимаются. Запад Украины страдает больше всего от этой проблемы. Именно там сконцентрировано наибольшее количество табачных фирм, которые решили обмануть государство и не платить налоги. Для понимания, половину контрабандного рынка в Украине составляют табачные изделия. Объем нелегального производства и сбыта сигарет сейчас примерно в 7-9 раз больше, чем при Януковиче. Таким образом государство теряет 20 млрд грн по меньшей мере", - добавил он.