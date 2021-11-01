Контрабанда на 10 млн евро и грамоты от "ДНР", - экс-жена Тимощука ошарашила информацией о бывшем капитане сборной Украины, работающем в России

Об этом сообщает FanDay.net



По словам Навроцкой, иконы, которые Тимощук перевез в Россию, нельзя вывозить из Украины.



"Контрабанда в особо крупном размере - около 10 млн евро. Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и прочее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его дома. Это были наши иконы, но по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины", - рассказала экс-жена игрока.



Также стало известно, что в первые годы войны Анатолий Тимощук получил грамоту руководства "ДНР".



"Из Донецка Тимощук тоже вывез через свои связи наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет? В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства "ДНР". Так что из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда-то были варианты вернуться через Шевченко, Павелко или Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел на самом деле", - закончила Надежда Навроцкая.

Экс-капитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выигрывал с россиянами Кубок УЕФА.

Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.

Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.

В 2017 году стало известно, что Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, 9 мая почтил память жертв "Великой отечественной войны" с георгиевской лентой в Питере.

В 2019 году против украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука возбудили уголовные дела в Германии.