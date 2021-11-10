Конте запретил футболистам "Тоттенгема" есть кетчуп и майонез: какую диету ввели в топ-клубе АПЛ

Об этом сообщает The Athletic .



После одной из тренировок Антонио Конте обратился к некоторым футболистам и прямо сказал им, что у них проблемы с лишним весом.



Итальянский тренер ввел обязательный командный обед. Из меню убрали тяжелую еду и сэндвичи, Конте также запретил футболистам есть кетчуп и майонез.



Теперь футболистам "Тоттенгема" будут давать меньше фруктового сока, к блюдам будут добавлять меньше подсолнечного и сливочного масла. Конте призвал игроков больше есть фрукты.

Предыдущим местом работы 52-летнего Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".

"Тоттенхэм" после 11 туров занимает девятое место в чемпионате Англии.