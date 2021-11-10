Конте запретил футболистам "Тоттенгема" есть кетчуп и майонез: какую диету ввели в топ-клубе АПЛ
Итальянский тренер "Тоттенгема" Антонио Конте запретил футболистам лондонского клуба есть кетчуп и майонез
Об этом сообщает The Athletic .
После одной из тренировок Антонио Конте обратился к некоторым футболистам и прямо сказал им, что у них проблемы с лишним весом.
Итальянский тренер ввел обязательный командный обед. Из меню убрали тяжелую еду и сэндвичи, Конте также запретил футболистам есть кетчуп и майонез.
Теперь футболистам "Тоттенгема" будут давать меньше фруктового сока, к блюдам будут добавлять меньше подсолнечного и сливочного масла. Конте призвал игроков больше есть фрукты.
Предыдущим местом работы 52-летнего Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".
"Тоттенхэм" после 11 туров занимает девятое место в чемпионате Англии.
- Напомним, 2 ноября Антонио Конте был назначен главным тренером "Тоттенгема" .
- 10 ноября Конте заявил, что заслуженно получает в английском футбольном клубе 18 млн евро в год.
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